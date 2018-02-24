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§ NG.kz
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31603
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
23 февраля, состоялась традиционная отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением. Местом встречи стал новое здание спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне Аэропорт.
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Гость
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине




Отправлено: 25.02.18 - 00:51
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Гость
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине




Отправлено: 25.02.18 - 01:26
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§ Серый волк
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9428
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.02.18 - 02:16
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§ Серый волк
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9428
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.02.18 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а этим наполнителям ̶к̶о̶ш̶а̶ч̶ь̶и̶х̶ ̶т̶у̶а̶л̶е̶т̶о̶в̶ креслиц в зале отчётов, не пробовали разные пиджаки и галстуки покупать?

Смотрятся как на вешалке в крупном магазине одежды, длинными рядами однотипных костюмов.
:-)
Надеюсь вешалки у них вытащили из-за шкирки, а то сидеть неудобно. :lol:
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§ Серый волк
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9428
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.02.18 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но знаете, что самое главное?
Никто не заметил.
Даже автор этой заметки, которая собрала все эти бе, ме, в кучу, добросовестно причесала и сделала хорошую выжимку из этого мыльного скучного процесса с редким вкраплением граждан.

Это даже не свинтус с номерами 570 рассвинячившийся на стоянке для инвалидов и отправивший этих самых инавалидов пакроваться на задворки.

Никого уже просто по сознанию не режет. Привыкли наверное.
А при попытках смотреть это убогое зрелище реально видно самое главное.

ДЕГРАДАЦИЯ!

Уже почти никто не может не только сформулировать правильно свои мысли, а намного хуже.
Вполне реально заметно, что связи остатков мозга у этих оставшихся граждан, и чиновников очень плохо связываются с речевыми центрами. И это не Альтсгеймер! Видны все признаки реальной деградации!
Можно только константировать факт, что все способные формулировать мысли граждане практически потеряны, за очень редким исключением девочки студентки и ещё нескольких здравомыслящих последних жителей.
Битва за специалистов и битва за интеллект проиграна вчистую и полностью.
Эти глупые головы в креслах на фото - только декоративное наполнение! Они бесполезны! Бездарны, никчёмны абсолютно! Это пустышки в пиджаках!

С этими заседателями и отчётными пузырями только в феодальное прошлое!
Ни о каком прогрессе речи идти не может.

Мыльные пузыри цифер ремонта дорог, реально лопаются даже на этом убогом сборище в спортзале. Когда реальные люди спрашивают о реальных дорогах, которых в отличии от отчётов нет. В акиматских отчетах отремонтированные неизвесто как и какие километры, а в жизни жителей ямы на советском ещё покрытии дорог в котором КАМАЗы ломают рессоры.

Как реально это было шесть лет назад, когда уезжал на Байкл в сторону Петропавловск - Омск и далее, и очень колоритный казах, аксакал, за рулём КАМАЗа рассказывал под стук дождя по кабине и залитые неизвестной глубины ямы на дороге, как они ездят, так это и осталось. Это явно видно из реального вопроса жителя.

Как тогда эти бездельники собирались в лесочке жрать бешбармак и водку, на краю асфальта за Леннинским в юртах, так наверное и собираются.
Они прожиратели бюджетов, дорог, экономики страны, нефтедолларов и явные враги собственного населения. Это они каждый день демонстрируют. И даже всвинячившись на место для инвалидов - это явно не случайно. Это просто обычное их поведение!

[Исправлено: Серый волк, 24.02.2018 - 23:51]
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Гость
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине




Отправлено: 25.02.18 - 03:42
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