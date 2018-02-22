Цитата: Бывалый :

Там пособия раздают налево и направо по первому требованию

Да по первому требованию, но не раздают, а предоставляют. Опять несёшь мусор? не зная с чего откуда начать и чем закончить. Сидишь там рабом - комментатором за 10000 в час, так и помалкивал бы, прежде чем бред нести.Цитата: Бывалый :

А если лишь бы день до вечера спустя рукава, то остаётся только ныть и жаловаться на судьбу-злодейку.

Это ты опять про себя любимого? Цитата: Бывалый :

Зачем там немцы вообще работать желают - непонятно. Ведь можно жить на пособия.

Да просто, работаешь живёшь, живёшь на пособие, существуешь (но живёшь). Но тебе это не дано понять.Цитата: Бывалый :

Скорее США - самая экономически и цивилизационно успешная на сегодня страна

Ну да и социальная самая с ихними бездмными. Смешон ты, хотя и место занято, Клоун.

И если это так, так чего такой прогрессивный и успешный в асцане сидит?



[Исправлено: elektron, 24.02.2018 - 20:34]