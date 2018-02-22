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§ NG.kz
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31603
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство финансов разработает проект закона, контролирующий самозанятых, сообщил заместитель премьер-министр Ерболат Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РК.
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§ elektron
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 941
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Там пособия раздают налево и направо по первому требованию

Да по первому требованию, но не раздают, а предоставляют. Опять несёшь мусор? не зная с чего откуда начать и чем закончить. Сидишь там рабом - комментатором за 10000 в час, так и помалкивал бы, прежде чем бред нести.Цитата:
Бывалый :
А если лишь бы день до вечера спустя рукава, то остаётся только ныть и жаловаться на судьбу-злодейку.

Это ты опять про себя любимого? :-x Цитата:
Бывалый :
Зачем там немцы вообще работать желают - непонятно. Ведь можно жить на пособия.

Да просто, работаешь живёшь, живёшь на пособие, существуешь (но живёшь). Но тебе это не дано понять.Цитата:
Бывалый :
Скорее США - самая экономически и цивилизационно успешная на сегодня страна

Ну да и социальная самая с ихними бездмными. Смешон ты, хотя и место занято, Клоун. 8-)
И если это так, так чего такой прогрессивный и успешный в асцане сидит? :-x

[Исправлено: elektron, 24.02.2018 - 20:34]
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