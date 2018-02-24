Цитата: гость:

Ты , забыл , что ли , я ж в стройбате на Майлина , который в здании 8 школы был , служил , это обычная практика тех времён,

и тут я не понял толи смеяться от шутки,толи смеяться от нахлынувших воспоминаний... в конце 80-х,к "химстрою" была прикомандирована рота стройбата. одним взводом командовал русский пацан,другим-грузин... и базировались они,кажется,в 8-й школе...