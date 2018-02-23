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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.02.18 - 21:15
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 941
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чёт не понял :-x в коем то веке немцы с русскими играют :lol:
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Однажды, наперекор своему начальству, он одну роту оставил на занимаемых позициях. Две других роты, хорошо оснащенных станковыми пулеметами, спрятал на флангах в подлеске. Гитлеровцы, произведя разведку, увидев столь малые силы на позициях. смело пошли в атаку

Это ты сам , придумал , тактик ? Ты хоть на одном тактическом занятии присутствовал ? "Спиралью я это называю потому, что все бои панфиловцев под Москвой характерны тем, что дивизия перерезала путь, отскакивала в сторону и увлекала за собой противника, отводила его километров на 10. Потом рывком снова становилась на его пути, снова уходила. Такими маневрами силы противника распыляются, наши части снова выходят на большак. Это изматывание противника и давало выигрыш во времени", - описывал свою тактику Момышулы. Если кратко, суть тактики Момышулы заключалась малыми силами против многократно превосходящего по силам противника.

1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
В этот знаменательный день вспомним нашего знаменитого земляка Баурджана Момыш-улы.

Дорогие форумчане!
Надеюсь, все прочитали мой небольшой рассказик о Герое Советского Союза Баурджане Момыш-улы. Его бабушка, была родом из тогдашнего Семиозерного района. И наш юный герой, проводил лето у своей бабушки в какой нибудь Глазуновке или Сеиеновке. Общаясь с немецской ребятней, он неплохо его выучил. После закрепил свои знания в тогдашнем ВУЗе. В боях под Москвой, когда было сплошное сплетение наших и вражеских позиций, он умело использовал знание немецского языка. Скрытно захватив с разведчиками блиндаж врага, он выходил к ним на телефонную связь. К утру он уже докладывал генералу Панфилову, где враг сосредоточил склады с продовольствием, горючим и продовольствием. И свой блестящий план захвата этих складов. Баурджан Момыш улы отправлял своих пленных в тыл в одних подштанниках или крестьянских поддевках. Накопленная немецская форма умело использовалась при захвате этих складов. Враг узнавал о своем просчете, когда и узнавать об этом не имело никакого смысла.
Предлагаю увековечить память нашего земляка Баурджана Момыш улы присвоением в нашем городе новой улицы или проспекта в новых микрорайонах. Надо чтить память наших героев.

1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Спиралью я это называю пото

спасибо за подсказку. Книга о Баурджан Момыш улы большая. Я выбрал те эпизоды, которые мне понравились. Ты осветил общую картину боев всей Панфиловской дивизии. Давай будем гордиться тем, что нашим землякам было поручено отстоять от врага столицу нашей Родины. И они умело это сделали!! Почитайте воспоминания ветеранов немцев. В начальный период войны, многие города захватывались врагом без особого сопротивления. Не было той внутренней силы и упорства, стоять до конца на своем участке боя, которые привезли с собой на фронт наши земляки.

1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 12:55
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Его бабушка, была родом из тогдашнего Семиозерного района. И наш юный герой, проводил лето у своей бабушки в какой нибудь Глазуновке или Сеиеновке. Общаясь с немецской ребятней, он неплохо его выучил

Откуда , эти детишки там , Берий :lol: их ещё не сослал туда ? Он родился 10 декабря 1910 года в селе Бурное Джувалинского района, недалеко от нынешнего Тараза. Несмотря на южное расположение, этот населенный пункт всегда отличался суровым климатом из-за близости гор. Здесь постоянно дуют ветра, а в зимнее время бушуют бураны. Не случайно селу дали такое название. По сей день там возле перевалов Куюк и Шакпак закрывают движение по трассе во время сильных снегопадов и вьюг.

По мнению историков, климат родных мест повлиял на мужественный и такой же суровый характер Бауыржана. Его отличали принципиальность, жесткость, требовательность. Впоследствии эти качества сделают из него настоящего волевого командира.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
общую картину боев всей Панфиловской

вот более , конкретное описание - Под Демянском полк Момышулы встретился с элитной дивизией СС «Мертвая голова». Своей целью Бауыржан Момышулы выбрал шесть поселков, занятых врагом. Двадцать отрядов, на которые разделился его полк, под покровом ночи попеременно атаковали сразу все цели. Как только враг организовывал оборону, отряд отступал, а через несколько минут уже другой отряд атаковал деревню с другой стороны. Такой ад несколько часов творился на всех шести направлениях удара. Хваленая дивизия «Мертвая голова» была уверена, что сдерживает главное наступление Красной армии. Фашисты даже не предполагали, что ведут бой лишь с одним полком. За ночь потери Бауыржана Момышулы составили 157 бойцов, а эсэсовская дивизия недосчиталась 1 200 солдат. Отнюдь , не тот бред с флангами , что ты написал . :-x

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И о Момышулы на Кубе ; кубинский министр обороны Рауль Кастро пригласил Бауыржана Момышулы на остров Свободы. Вскоре он отправился туда в составе большой советской делегации. Но все внимание принимающей стороны было приковано только к Момышулы. Ему оказывались особые почести. Например, когда он входил в помещение, все присутствовавшие вставали. Где бы ни появлялся Бауыржан Момышулы, его всюду встречали с восторгом. Газеты и журналы на первых полосах печатали его фотографии.

Так незаметно пролетели десять дней. Когда настала пора возвращаться домой, началось самое интересное. Кубинские военные подняли вопрос о том, чтобы продлить пребывание Момышулы еще на месяц. Они хотели, чтобы их кумир читал лекции в военных вузах Кубы. В ответ Бауыржан Момышулы заявил, что управится и за 10 дней, а больше задерживаться не может – его ждут свои курсанты. Кстати, в московском военном училище он вел курсы «Выход из окружения без потерь» и «Ведение ночных боев в наступлении». Эту тему Момышулы знал очень хорошо. Пять раз он выходил из окружения, сохранив боеспособность своего батальона. Причем со сверхважными разведданными. Например, в первый же день на фронте Бауыржан Момышулы, взяв самых опытных бойцов, подобрался ночью к одной из деревень, занятых врагом, и меньше чем за час уничтожил три сотни фашистов.

Несмотря на то что вся Куба встречала Момышулы как героя, в советских газетах об этой поездке не было написано ни слова. Кстати никаких , любимых тобой Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
С танковых пулемётов .
:-x

1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
С танковых пулемётов .
:-x

Пулемет МГ-34 был излюбленным трофеем для наших пехотинцев. Особенно его танковый вариант. Слышал сынок, такое название? Пила Гитлера. Полк Баурджана Момыш улы имел мобильные взводы с этими пулеметами. Которые скрытно выходили на выгодные позиции. В суматохе боя, хорошо подготовленные стрелковые подразделения, вытягивали противника на контратаку. По германским уставам, контратака на позиции измотанного и обескровленного врага, считалась финальным завершением боя. Враг, даже не подозревал, что его могут встретить на кинжальной дистанции и начать уничтожать в упор, хорошо замаскированные пулеметы полка.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.02.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Слышал сынок

И даже на звук .

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9585
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Баурджане Момыш-улы. Его

Примазывание у чужому героизму очень неблагодарное занятие..
Твои сородичи хоть воевали за Родину?
Почему про них молчишь?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.02.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
финал Россия-Германия.

Шура привет,какие прогнозы?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.02.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
коем то веке немцы с русскими играют

И не говори,немцы в 76 только бронзу брали,за всю историю хоккея)))
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
немцы в 76 только бронзу брали,за всю историю хоккея)))

Думаю,завтра Золото-возьмут. Даже - боюсь... :-o
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