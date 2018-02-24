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≡ 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
23 февраля эти данные прозвучали на аппаратном совещании акимата Костанайской области в докладе руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВОЙ. Она рассказала об итогах реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 2017 год и задачах на 2018 год.
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Юрист
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 24.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, национализм во всей кра

что вопишь как потерпевший? Cмело нажимай на кнопку . Пожаловаться модературу. Причину укажешь. Недопустимая националистическая выходка дантиста. Завтра его переведут в зуботехники. На работе.

андрей
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 24.02.18 - 14:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
Cмело нажимай на кнопку . Пожаловаться м

Хм..
То есть ты в своей жЫзни, если кто то там не так что то скажет, всего лижь жалуешься и плачешь?
К твоему сожалению я могу сказать свое несогласие прямо в глаза и не отводя взгляда и под своим именем и фамилией, Мереке Закановича..
Я не как вы и мне не нужно прятаться за многочисленными никами, чтобы высказать Свое мнение..
Это так.
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Читатель 1
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 24.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что? Правда "глаза колет"? )))

§ Дантист
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 559
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то это мое мнение, на которое имею право А во вторых только что смотрел канал Евразия и там вещали, что причиной убытия квалифицированных кадров из северных регионов является ряд причин, причем одной из основных причин называлась безработица, тогда как основанием для переселения с юга нам называют недостаток рабочих рук. Так что сомневаюсь я не без основания.
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§ 112
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
причем одной из основных причин называлась безработица, тогда как

То есть экономическая составляющая?
Так это или не так?
При чем тут национальности?
Если в Москву едут со всей страны и украинцы и аварцы и ненцы, граждане России, то что, они таким образом хотят там кого то выселить?
А если из деревни в областной центр?
При чем тут национальность и экономические недочеты, а попросту бедность?
Если зарплата будет в среднем 3000 евро как в Германии в деревнях и на югах, кто ж поедет сюда?
И кто главное уедет?
Может дело в этом?
Посмотри для разнообразия познания экономики на Эмираты, 70 процентов приезжих со всего мира, да им плевать на то, что там нет ни демократии и за измену закидывают камнями, они там живут ради денег и как следствие своего будущего, потому что зарабатывают и их оттуда не выкинешь..
А тут так же как и в России, только к тому же тут граждане Казахстана, которые имеют право гонять по Своей стране в поисках работы, жилища и тд..
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§ 112
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США вон, почти все население мигрирует туда сюда в поисках работы, живя даже в каких то триллерах или трелерах..
И никто же не говорить что афроамериканцы или мекскикоамериканцы хотят выжить там итальяноамериканцев или ирландоамериканцев..
Все это чушь собачья..
Да, так говорят куклуксклановцы, но это ведь нацисты..
Или нет?
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§ 112
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня у самого христианка.
Что то не вижу что ее хотят выжить..
Как и каким образом ее могут выжить?
Кто начнет выживать, тот будет иметь дело лично со мной и пусть только попробует..
Это моя земля, я тут родился и вырос и мне не указ тот, кто хочет якобы меня выжить..
Недавно Крузак 200й черный я резанул, на той неделе, он со мной разборки хотел учинить, нука говорю иди сюда змееныш..
Ускакал..
Потому что Я тут хозян был и останусь..
Я имею право сказать это и скажу кому угодно..
И я никогда не стану каким то быдлом, кого просто пинать кто то будет и кто вынужден сдаться без боя, если кто то начнет выживать..
Подумайте так о себе, кто же все таки Вы..
Где то кто то скпзал, трарь ли он дрожащая или право он имеет..
Такикто же вы?
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шолом вам
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 24.02.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так это или не так?
При чем тут национальности?

Цитата:
112:
Если в Москву едут со всей страны и украинцы и аварцы и ненцы, граждане России, то что, они таким образом хотят там кого то выселить?

Цитата:
112:
И кто главное уедет?
Может дело в этом?

Вот умеет же,человек,так искусно спутаь тёплое с мягким.
Прям не талант -талантища!

§ Дантист
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 559
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако, как тебе хочется выставить меня националистом. Безусловно главная экономическая. Но есть также и неуверенность в завтрашнем дне. Невнятные перспективы ввиду нарастания радикального исламизма, в т.ч. и нашей стране. Тоже, согласись, причина веская.
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Гость
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году




Отправлено: 24.02.18 - 16:44
Комментарий проходит проверку.

§ 112
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 16:49
Комментарий проходит проверку.
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