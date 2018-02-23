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§ NG.kz
Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и деструктивные секты - министр по делам религий ответил на вопросы костанайцев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан ЕРМЕКБАЕВ сегодня, 23 февраля, в большом зале костанайской филармонии встретился с представителями институтов гражданского общества, научной, творческой интеллигенции и молодежью.
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правп
Re: Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и...




Отправлено: 23.02.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, как он со своим косноязычием и таким речевым аппаратом в посольстве работал?

* КГСПС
Re: Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.02.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная////Уступил место старшему товарищу ;-)
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Re: Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и...




Отправлено: 24.02.18 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:

Потому что говорить (красиво или за спиной) может каждый!
А красиво делать удел лишь профессионалов или настоящих мужчин!

Аскар
Re: Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и...




Отправлено: 24.02.18 - 13:15
Комментарий удален модератором.

Протос
Re: Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и...




Отправлено: 24.02.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По вопросам сект проблема актуальная, верующих сейчас много и не все они придерживаются традиционных религиозных течений, есть и деструктивные, в которые попадают молодые люди, что очень опасно.

правп
Re: Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и...




Отправлено: 24.02.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет ботов маловата, на центральных интернет-площадках у ермекбаева мощная клака
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