Протос Re: Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и... #5







Отправлено: - 15:50 По вопросам сект проблема актуальная, верующих сейчас много и не все они придерживаются традиционных религиозных течений, есть и деструктивные, в которые попадают молодые люди, что очень опасно.