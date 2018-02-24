seroff Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 144

Регистрация: 28.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:34 и ещё ,что интересно, все встречи с населением проводят за городом это чтобы не все добрались? Чтобы меньше пенсионеров было?Посмотрите в зале большей частью чиновники сидят с отъевшимися х****и и им похрен на людей, они поймали судьбу за я**а и довольны ,зп бы им 50000 посмотрел бы я на них .