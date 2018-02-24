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≡ Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
23 февраля, состоялась традиционная отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением. Местом встречи стал новое здание спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне Аэропорт.
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§ seroff
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 24.02.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так вроде на объездную в Новоильиновке деньги были заложены в строительство развязки? Или опять понадобились? Ведь мост ещё не сдали и под шумок ещё бабла рубануть? Посмотрите все АГЗС Актюбинские может не с проста?
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§ seroff
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 24.02.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и ещё ,что интересно, все встречи с населением проводят за городом это чтобы не все добрались? Чтобы меньше пенсионеров было?Посмотрите в зале большей частью чиновники сидят с отъевшимися х****и и им похрен на людей, они поймали судьбу за я**а и довольны ,зп бы им 50000 посмотрел бы я на них .
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§ Lex
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 24.02.18 - 16:54
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§ Lex
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 24.02.18 - 16:56
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Гость
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине




Отправлено: 24.02.18 - 17:01
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