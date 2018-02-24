1952/Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11239







Отправлено: - 13:02 В этот знаменательный день вспомним нашего знаменитого земляка Баурджана Момыш-улы. За голову, которого была объявлена гитлеровцами очень крупная денежная награда. Он с ума сводил своих противников в боях в Подмосковье. Про его изобретательность ходили легенды. Однажды, наперекор своему начальству, он одну роту оставил на занимаемых позициях. Две других роты, хорошо оснащенных станковыми пулеметами, спрятал на флангах в подлеске. Гитлеровцы, произведя разведку, увидев столь малые силы на позициях. смело пошли в атаку. Баурджан Момыш улы, дав врагу втянуться в позиционный бой, внезапно напал на них со спины. Гитлеровцы падали, скошенные фланговым пулеметным огнем. Остальные, просто сдались в плен, поняв, что им не уйти назад на свои позиции. Следуещее утро батальон Момышулы встречал на вражеских позициях, принадлежащих уничтоженному противнику. Встречая на флангах пулеметным огнем не прошенных гостей, которые не хотели принимать традиционный ассаламалейкум от новых гостей. Более 250 уцелевших немецских солдат уныло поплелись в фильтационный лагерь, сопровождаемыми солдатами.

Тем не менне в особый отдел Панфиловской дивизии поступил донос на Бауджана Момыш улы.

Что он никогда не пьет за здоровье товарища И.В.Сталина. Берий решил расправиться с Баурджаном Момыш улы. Сталин сказал ему, оставь на столе свой грязный донос. У меня другие сведения по этому командиру. Через 2 дня Баурджан Момыш улы получил звание Героя Советского Союза.