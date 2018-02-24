Цитата: еще я прочитала в одной из газет о детях, которые живут в подъездах. Как это возможно в нашем

Во первых, в какой газете и что за дети?

Возможно дети, которых бросили их родственники?

Во вторых, да, природа виновата что у нас тут степи, при чем тут Луганск?

Сразу видно, зомбоящик делает свои дела..