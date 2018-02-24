/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 750 из 750«1...748749750
Куратор темы: drakon
форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 10:44
Комментарий удален модератором.

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет. Читал про твою висячую сосульку? Правда же смешно? Что же ты всех удаляешь))))) Не ужели тебе только одни гадости пишут эти маразматики и кванзы?
Можно я тебе свои 2 рассказа про Момыш улы принесу? :-) :-( ;-) Хочу одну новую улицу в городе ему дать. Одно детство провел в Семиозерке. Получается земляк.

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1952/Доктор СИЗО:
Однажды, наперекор своему начальству, он одну роту оставил на занимаемых позициях. Две других роты, хорошо оснащенных станковыми пулеметами, спрятал на флангах в подлеске. Гитлеровцы, произведя разведку, увидев столь малые силы на позициях. смело пошли в атаку

Это ты сам , придумал , тактик ? Ты хоть на одном тактическом занятии присутствовал ? "Спиралью я это называю потому, что все бои панфиловцев под Москвой характерны тем, что дивизия перерезала путь, отскакивала в сторону и увлекала за собой противника, отводила его километров на 10. Потом рывком снова становилась на его пути, снова уходила. Такими маневрами силы противника распыляются, наши части снова выходят на большак. Это изматывание противника и давало выигрыш во времени", - описывал свою тактику Момышулы. Если кратко, суть тактики Момышулы заключалась малыми силами против многократно превосходящего по силам противника

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот знаменательный день вспомним нашего знаменитого земляка Баурджана Момыш-улы. За голову, которого была объявлена гитлеровцами очень крупная денежная награда. Он с ума сводил своих противников в боях в Подмосковье. Про его изобретательность ходили легенды. Однажды, наперекор своему начальству, он одну роту оставил на занимаемых позициях. Две других роты, хорошо оснащенных станковыми пулеметами, спрятал на флангах в подлеске. Гитлеровцы, произведя разведку, увидев столь малые силы на позициях. смело пошли в атаку. Баурджан Момыш улы, дав врагу втянуться в позиционный бой, внезапно напал на них со спины. Гитлеровцы падали, скошенные фланговым пулеметным огнем. Остальные, просто сдались в плен, поняв, что им не уйти назад на свои позиции. Следуещее утро батальон Момышулы встречал на вражеских позициях, принадлежащих уничтоженному противнику. Встречая на флангах пулеметным огнем не прошенных гостей, которые не хотели принимать традиционный ассаламалейкум от новых гостей. Более 250 уцелевших немецских солдат уныло поплелись в фильтационный лагерь, сопровождаемыми солдатами.
Тем не менне в особый отдел Панфиловской дивизии поступил донос на Бауджана Момыш улы.
Что он никогда не пьет за здоровье товарища И.В.Сталина. Берий решил расправиться с Баурджаном Момыш улы. Сталин сказал ему, оставь на столе свой грязный донос. У меня другие сведения по этому командиру. Через 2 дня Баурджан Момыш улы получил звание Героя Советского Союза.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Берий решил расправиться с Баурджаном Момыш улы. Сталин сказал ему, оставь на столе свой грязный донос. У меня другие сведения по этому командиру. Через 2 дня Баурджан Момыш улы получил звание Героя Советского Союза.

Ты этот бред , в кино посмотрел ? За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой капитан Бауыржан Момышулы в 1942 году был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был удостоен им лишь посмертно 11 декабря 1990 года.

Неменко Александр Валериевич
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часть придумал, часть у меня списал. проказник ваш доктор.

samlib.ru/n/nemenko_a_w/sevastopoloborona.shtml

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
капитан Бауыржан Момышулы в 1942 году был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был удостоен им л

это сути не меняет. Историческая хроника не противоречит твоему опусу. Нашему Бате (не моему отцу) тогдашний Георгадзе вообще начертал. Ордена Славы 1 степени достойн. В получении отказать. Придет время он или его потомки получат эту награду. Когда все рассосется и рассекретится.

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1952/Доктор СИЗО:
В этот знаменательный день вспомним нашего знаменитого земляка Баурджана Момыш-улы.

Дорогие форумчане!
Надеюсь, все прочитали мой небольшой рассказик о Герое Советского Союза Баурджане Момыш-улы. Его бабушка, была родом из тогдашнего Семиозерного района. И наш юный герой, проводил лето у своей бабушки в какой нибудь Глазуновке или Сеиеновке. Общаясь с немецской ребятней, он неплохо его выучил. После закрепил свои знания в тогдашнем ВУЗе. В боях под Москвой, когда было сплошное сплетение наших и вражеских позиций, он умело использовал знание немецского языка. Скрытно захватив с разведчиками блиндаж врага, он выходил к ним на телефонную связь. К утру он уже докладывал генералу Панфилову, где враг сосредоточил склады с продовольствием, горючим и продовольствием. И свой блестящий план захвата этих складов. Баурджан Момыш улы отправлял своих пленных в тыл в одних подштанниках или крестьянских поддевках. Накопленная немецская форма умело использовалась при захвате этих складов. Враг узнавал о своем просчете, когда и узнавать об этом не имело никакого смысла.
Предлагаю увековечить память нашего земляка Баурджана Момыш улы присвоением в нашем городе новой улицы или проспекта в новых микрорайонах. Надо чтить память наших героев.

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо за подсказку. Книга о Баурджан Момыш улы большая. Я выбрал те эпизоды, которые мне понравились. Ты осветил общую картину боев всей Панфиловской дивизии. Давай будем гордиться тем, что нашим землякам было поручено отстоять от врага столицу нашей Родины. И они умело это сделали!! Почитайте воспоминания ветеранов немцев. В начальный период войны, многие города захватывались врагом без особого сопротивления. Не было той внутренней силы и упорства, стоять до конца на своем участке боя, которые привезли с собой на фронт наши земляки. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

Что бы ты накатал , если б знал это ? После войны он работал старшим преподавателем Военной академии тыла и снабжения Советской армии, стал членом Союза писателей СССР. В своих книгах рассказывал о тактических маневрах и стратегиях, читал лекции по боевой подготовке не только в стране, но и во время визита на Кубу в 1963 году. Тогда же встречался с министром обороны этой страны Раулем Кастро, который сейчас руководит страной. Ну несколько , его высказываний , - " Я не намерен снова впасть в рабство какого-либо проходимца-чиновника. Мы все же не достигли высшей ступени демократии. Мне кажется, что высшая ступень демократии в своей основе будет зиждиться на абсолютно свободном высказывании общественного мнения и, самое главное, на уважении этого мнения”.

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
" Я не намерен снова впасть в рабство какого-либо проходимца-чиновника. Мы все же не достигли высшей ступени

он заслужил так выражаться обо всем. Никто не имеет права его осуждать за это. Вон Толстой вообще ушел из дома. И умер. Не знаю где. Но этот поступок не умаляет его таланта как великого писателя. Я на выпускном экзамене по сочинению по его теме получил тройку. Написал все о чеченских лошадках, кавказских обычаях, а какую там тему не раскрыл. Знал об этой теме. Хотел посмотреть, какую оценку поставит учительница. Без этой доминируещей темы.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неменко Александр Валериевич:
придумал

Здравому , человеку и так всё ясно , ну а тем кто современные сериалы о войне смотрит - вполне сойдёт .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
вообще ушел из дома.

Момышулы , нечто такое и проделывал , одна история с квартирой , которую ему предоставили в связи с прибытием кубинцев , только Кунаев повлиял на него . Жёсткий дядька был , мне о нём преподаватель , одной из дисциплин рассказывал , который воевал с ним и был в гостях у него после войны .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Георгадзе вообще начертал. Ордена Славы 1 степени

Пиши , ещё :-x В начале 1957 года М. П. Георгадзе был отозван в Москву и в феврале этого года был избран секретарём Президиума Верховного Совета СССР. Орденами Славы , в те годы УЖЕ не награждали .
Ответить Новый топик
Страница 750 из 750«1...748749750
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 1
Всего: 89

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх