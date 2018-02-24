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§ NG.kz
Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминанием событий в Украине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31602
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
23 февраля, состоялась традиционная отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением. Местом встречи стал новое здание спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне Аэропорт.
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Ольга
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Останется только повысить грамотность сотрудников сферы здравоохранения."

Какая замечательная фраза!

Большой вопрос
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 13:16
Комментарий удален модератором.

Adler
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ольге Велер отдельное спасибо за заданный вопрос!!! Респект!!! Увы,ответа не получили. Сама на днях была в центре города это просто ужас,как Сталинград после войны.Предстоящий ремонт на улицах города, боже спаси и сохрани на город любимый от этих ремонтников.

§ saba
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 24.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не в порядке критики, в порядке предложения. В Костанае необходимо в бюджете предусмотреть деньги на проект по организации дорожного движения. Наш город разрезан непроезжими участками дороги с севера на юг, поэтому возникают пробки, они сейчас не такие большие, но в дальнейшем с увеличением автотранспорта, это будет серьезной проблемой. Я думаю, даже с пробивкой ул Чкалова и Авиационной можно повременитьЭ НУЖНО РЕШАТЬ ВОПРОС, С ПРОЕЗДОМ ПО УЛ. шАЯХМЕТОВА И бОРОДИНА
Профайл

Непонятно
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата*Глава региона рассказал, что в прошлом году за счет строительства 1 700 000 кв.м. жилья условия проживания улучшили 26 000 семей* А вторая цитата - *Порядка 23,5 тыс. человек стоят в очереди на жилье. Основная масса — около 12 тыс. - приходится на Костанай. * И ещё *Нужны новые районы. Сегодня «Аэропорт» может дать 143 тыс. кв. м. жилья, «Арман» - 65 тыс. В «БК Строй» говорят о планах по заходу в микрорайон «Юбилейный», где на 50 гектарах планируется построить 334 тыс. кв. м жилья. * И вывод - я ничего не понял !! Уже все желающие получили жилье??

§ 112
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
еще я прочитала в одной из газет о детях, которые живут в подъездах. Как это возможно в нашем

Во первых, в какой газете и что за дети?
Возможно дети, которых бросили их родственники?
Во вторых, да, природа виновата что у нас тут степи, при чем тут Луганск?
Сразу видно, зомбоящик делает свои дела..
Профайл

§ 112
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И как такое возможно, что наши казахстанцы рожают и потом выкидывают детей как собак?
Неужели в этом виноват аким?
Профайл

Исправьте
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 13:57
Комментарий удален модератором.

Большой вопрос
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 13:59
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КН писали парень сирота дет.домовский квартиру положенную не дали жил в подъезде

Читатель 1
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато-то графиков, картинок и тд....больше надо, больше!)))

§ 112
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
КН писали парень сирота дет.домовский квартиру положенную не дали жил в подъезде

И?
При чем тут аким?
Если его недовоспитанные родители выкинули на улицу?
Если государство, а раннее это СССР, недосмотрело и не дало вовремя образования его родителям, то причем тут сегодняшний аким?
Профайл

570
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что с *Лексусом* , который припарковался под знаком ?

Непонятно
Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась...




Отправлено: 24.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему ещё не откорректировали ?
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