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§ NG.kz
«Платил. Но не спал спокойно...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За два с небольшим месяца в новой должности глава минсельхоза Умирзак Шукеев успел не только ознакомиться с положением вещей в отрасли, но и сделать несколько кардинальных выводов.
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Иолис
Re: «Платил. Но не спал спокойно...»




Отправлено: 22.02.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лох - это судьба, они реально верят, что платят от 1 до 6 процентов? НДС, КПН, соцналог, соцотчисления, пенсионка, экология, земельный, на транспорт, 1000 с га сами знаете кому, какая нибудь школа в нагрузку,
Плюс косвенные- акциз гсм, запцацки с ндс и накруткой, техника с пошлиной и утильсбором и тд и тп.

§ самый умный
Re: «Платил. Но не спал спокойно...»
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 22.02.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я несколько скептически отношусь к этому объявленному 1%

Самый адекватный из всех интервьюируемых. И правильно делает, что скептически относится. Реформы в нашей стране проводятся не для того, чтобы людям жизнь облегчать.
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707
Re: «Платил. Но не спал спокойно...»




Отправлено: 22.02.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем сельскому магазину вставать на учет по НДС? Открываете ИП по упрощенке и продаете без проблем за 3% с оборота.

ЮКА
Re: «Платил. Но не спал спокойно...»




Отправлено: 22.02.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не обольщайтесь, госчиновники себя не обделят.

Золотой человек
Re: «Платил. Но не спал спокойно...»




Отправлено: 22.02.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да посмотрите все хозяева КХ,ТОО (крестьяне) маломальские ездят на 200 Крузаках и каждый год крокодильими слезами плачут дайте субсидии, и все с наше кармана им дают они себе виллы строят и джипы новенькие покупают. Не можешь с землей обращаться . забрать и пошел вон!!

§ yeti91
Re: «Платил. Но не спал спокойно...»
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 24.02.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
золотой человек - у нас понты дороже денег
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