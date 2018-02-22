Иолис Re: «Платил. Но не спал спокойно...» #1







Отправлено: - 08:57 Лох - это судьба, они реально верят, что платят от 1 до 6 процентов? НДС, КПН, соцналог, соцотчисления, пенсионка, экология, земельный, на транспорт, 1000 с га сами знаете кому, какая нибудь школа в нагрузку,

Плюс косвенные- акциз гсм, запцацки с ндс и накруткой, техника с пошлиной и утильсбором и тд и тп.