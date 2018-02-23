Цитата: 362:

Совершенно верно, качество жизни, было намного хуже, в разы

будьте добры покажите, где лучше стало Цитата: 362:

если есть старые фото 70-80 годы посмотри на себя, я сто процентов уверен, что на фото, увидишь бомжей, и тебе станет стыдно показывать это фото детям и внукам

Но почему же, зачем за всех говорить то, вам стыдно, так причём тут то время? Цитата: 362:

Так и у них в нашем возрасте, будут прекрасные воспоминания, и небо было голубей и солнце светило ярче, так и наши родители вспоминали, что раньше все было лучше, хоть и война была, помню мама рассказывала, как они варили шкуру павшей коровы и ели и такое оно было вкусным, что у нас аш слюнки текли, так она это все рассказывала, как в первый раз

Да голодали и выживали и траву жрали. Но совесть и честь не теряли. Мой отец бы многое мог сказать, был бы жив. Мечтали о лучшей жизни, не одно поколение Неблагодарное наследие.

Цитата: 112:

И даже присягали на Верность той стране!И?Хоть одного хотя бы из своего окружения вспомнить можешь кто присягнул и отстаивал и боролся за СССР?Если за него не боролись, не сдержали клятву, то так ли в СССР было все хорошо?

Что совсем крышак поехал? Причём тут каждый из нас? Марик, подумай, кто и что мог всё сделал. Но это было не во власти народа, страну сохранить. Да и не причём всё это. Не о том.



[Исправлено: elektron, 23.02.2018 - 19:26]