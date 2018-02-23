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§ NG.kz
Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия Красной армии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марши, митинги и собрания в честь значимых во времена Советского Союза дат члены КНПК проводят регулярно. В этом году впервые к участию в торжественном шествии привлекли студентов колледжей: гуманитарного, экономического, быта и сервиса.
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шолом вам
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В честь 100-летия Советской армии и Военно-Морского флота областной комитет КНПК также провел встречу со студентами из Лисаковска и поздравил ветеранов.

С праздником ,товарищи офицеры,солдаты и старшины СА!

PS
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мореманов забыли уважаемый! Ана такие мероприятия обычно отправляли,скажем,явно не отличников и находясь там думали только о том чтоб быстрее "испариться" что и подтвердили нынешние студиозусы

362
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Артема, своей деятельностью молодежное крыло КНПК доказывает молодежи, что в СССР было не хуже, чем сейчас, а может быть, даже и лучше.

- Ты бы хотел жить в Советском Союзе? - спросили мы.

- А вот это уже провокационный вопрос! - ушел от ответа парень.
Конечно нет, наверное родители рассказывали, как жили и потеряли лучшие свой годы.
Сразу же после марша добровольно пришедшие студенты испарились.
Никогда не думал, что такая мощная страна развалилась вместе с мощной армией и даже следов от нее не осталось, так и с соседом наверное скоро будет, вы чувствуете, все эти санкции противоборство со всем миром?

шолом вам
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Никогда не думал, что такая мощная страна развалилась вместе с мощной армией и даже следов от нее не осталось,

Болезный, а ты в какой стране живешь?Как раз вот тебе и след,Вернее один из многих...

362
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
362:
Никогда не думал, что такая мощная страна развалилась вместе с мощной армией и даже следов от нее не осталось,

Болезный, а ты в какой стране живешь?Как раз вот тебе и след,Вернее один из многих...

Эх дорогой ты мой, это случиться намного быстрей, еще при нашей жизни, Россия конечно никуда не пропадет, просто Федерации не будет, вспомни СССР как происходил развал, здесь то же один в один, даже по времени.

ТАНОМИ
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Конечно нет, наверное родители рассказывали, как жили и потеряли лучшие свой годы.


Что значит " потеряли лучшие годы" ? Мало ели, плохо были одеты, работали на каторжных работах? Нет, это были самые счастливые годы, потому что мечтали, гордились страной (и было за что!), участвовали в её великих стройках, как бы сейчас не осмеивали это слово , но были "идейными", презирали вещизм.
Вот я - родитель. И утверждаю, что мои молодые годы. прошедшие в СССР, были лучшими годами моей жизни, и не идут ни в какое сравнение с жизнью сегодняшней молодёжи.Наблюдаю в окружении несколько молодых людей. Им не знакомы слова - идея, принципы, самоотверженность... Бескрылые, мечтают только о теплом высокооплачиваемом местечке, навороченной тачке...
Да, сейчас можно свободно поехать на всякие багамы, прочувствовать европейский сервис.. А мы счастливы были сходить в поход, пусть даже и "матрасниками", на один их хребтов Таганая, с друзьями посидеть у костра, спеть под гитару "Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною...И ложь, что комсомол - это была скучная. забюрократизированная организация. Кто работал на крупных предприятиях, например, УралАЗе, тот может вспомнить, какие интересные мероприятия там проводил заводской комитет. Тысячи комсомольцев - это не ячейка в 7 - 15 человек, и масштабы дел не сравнить. А вам знакомо ощущение общности дела, принадлежности к огромной молодой силище, которой море по колено?

362
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...




Отправлено: 23.02.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Что значит " потеряли лучшие годы" ? Мало ели, плохо были одеты, работали на каторжных работах?

Совершенно верно, качество жизни, было намного хуже, в разы, за весь период советцкой власти не смогли накормить народ досыта, если есть старые фото 70-80 годы посмотри на себя, я сто процентов уверен, что на фото, увидишь бомжей, и тебе станет стыдно показывать это фото детям и внукам. Цитата:
ТАНОМИ:
Да, сейчас можно свободно поехать на всякие багамы, прочувствовать европейский сервис.. А мы счастливы были сходить в поход, пусть даже и "матрасниками", на один их хребтов Таганая, с друзьями посидеть у костра, спеть под гитару "Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною..

Так и у них в нашем возрасте, будут прекрасные воспоминания, и небо было голубей и солнце светило ярче, так и наши родители вспоминали, что раньше все было лучше, хоть и война была, помню мама рассказывала, как они варили шкуру павшей коровы и ели и такое оно было вкусным, что у нас аш слюнки текли, так она это все рассказывала, как в первый раз

§ 112
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9561
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.02.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
прошедшие в СССР, были лучшими

И даже присягали на Верность той стране!
И?
Хоть одного хотя бы из своего окружения вспомнить можешь кто присягнул и отстаивал и боролся за СССР?
Если за него не боролись, не сдержали клятву, то так ли в СССР было все хорошо?
Профайл

§ elektron
Re: Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.02.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Совершенно верно, качество жизни, было намного хуже, в разы

будьте добры покажите, где лучше стало :-x Цитата:
362:
если есть старые фото 70-80 годы посмотри на себя, я сто процентов уверен, что на фото, увидишь бомжей, и тебе станет стыдно показывать это фото детям и внукам

Но почему же, зачем за всех говорить то, вам стыдно, так причём тут то время? Цитата:
362:
Так и у них в нашем возрасте, будут прекрасные воспоминания, и небо было голубей и солнце светило ярче, так и наши родители вспоминали, что раньше все было лучше, хоть и война была, помню мама рассказывала, как они варили шкуру павшей коровы и ели и такое оно было вкусным, что у нас аш слюнки текли, так она это все рассказывала, как в первый раз

Да голодали и выживали и траву жрали. Но совесть и честь не теряли. Мой отец бы многое мог сказать, был бы жив. Мечтали о лучшей жизни, не одно поколение Неблагодарное наследие.
Цитата:
112:
И даже присягали на Верность той стране!И?Хоть одного хотя бы из своего окружения вспомнить можешь кто присягнул и отстаивал и боролся за СССР?Если за него не боролись, не сдержали клятву, то так ли в СССР было все хорошо?

Что совсем крышак поехал? Причём тут каждый из нас? Марик, подумай, кто и что мог всё сделал. Но это было не во власти народа, страну сохранить. Да и не причём всё это. Не о том.

[Исправлено: elektron, 23.02.2018 - 19:26]
Профайл

Гость
Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия Красной армии




Отправлено: 24.02.18 - 00:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия Красной армии




Отправлено: 24.02.18 - 00:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия Красной армии




Отправлено: 24.02.18 - 00:41
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