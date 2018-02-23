гость Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11223







Отправлено: - 20:03 Цитата: drakon:

мавзолея В.И. Ленина-

стоял.

Был как то раз у них , как ни странно там вполне простые солдаты служат и даже есть не высокого роста , их казармы против Александровского сада , прямо за забором в Кремле или когда входишь , через Троицкие ворота влево .