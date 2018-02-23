/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 749 из 749«1...747748749
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Дельная вещь , по расчёту за кг . , дороже мяса.

У нас в магазинах уже появилась,Итальянкая,зелёная.
Мне - не нравится. Самое главное к ней - соус... :oops: :oops:
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Алиса и всем кто за и уже поздравил :lol: И так же поздравляю! Взаимно 8-)
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
мавзолея В.И. Ленина-
стоял.

Был как то раз у них , как ни странно там вполне простые солдаты служат и даже есть не высокого роста , их казармы против Александровского сада , прямо за забором в Кремле или когда входишь , через Троицкие ворота влево .

форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 20:10
Комментарий удален модератором.

Эксперт
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 20:14
Комментарий удален модератором.

форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 20:22
Комментарий удален модератором.

форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 20:29
Комментарий удален модератором.

форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 21:17
Комментарий удален модератором.

форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 21:32
Комментарий удален модератором.

форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 21:40
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые посетители предлагаю ум не дорого

Кому интересно скидки
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
посетители

Цены в рублях - только для жителей РФ . ;-) Похоже , на то как говаривал , профессор Вестяк , - " Пойдите , на улицу Алабяна - там продовольственный , купите себе мозги , они там в мясном отделе продаются .." :lol:

§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 23.02.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
только для жителей РФ . ;-)

А на следующую ярмарку,можно в Кустанай завезти.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 749 из 749«1...747748749
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 0
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх