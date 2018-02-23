yudjin Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть... #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5121

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:04 Цитата: Народный контроль:



вчкушка, ты чё то бредишь уже...

не знал, что дома бывшего акима так называют

И не знаю на какой встрече ты была, но аким был в роли стрелочника - переадресовывая большинство конкретных вопросов районным чиновникам, поскольку сам видимо не владеет ни цифрами, ни названиями населенных пунктов.