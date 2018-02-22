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§ NG.kz
Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центре города, на крыше дома, где расположен шахматный клуб, висит огромная сосулька. Непосредственно под ней, вероятно сотрудники клуба, оградили площадь лентой и повесили объявление. Но площадь ограждения невелика.
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Гость
Re: Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная




Отправлено: 22.02.18 - 15:14
Комментарий удален модератором.

каспер
Re: Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная




Отправлено: 22.02.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В детстве,в деревне, пневматической винтовкой отстреливал такие.У кого есть "воздушка", отстрелите.)))))

100
Re: Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная




Отправлено: 23.02.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
каспер:
У кого есть "воздушка", отстрелите.)))))


Ага, только в сторону акимата не направляйте...

Лия
Re: Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная




Отправлено: 23.02.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Туда тоже можно" Л. Ахеджакова из "Служебный роман"

§ drakon
Re: Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё всё ещё не отстрелили?... :lol:
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§ elektron
Re: Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
снайперы на пмж уехали, теперь только ограждают :-x
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§ 113
Re: Опасная для жизни сосулька висит на крыше в центре Костаная
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 23.02.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
снайперы на пмж уехали,

Если отстрелят,она прямо на флаг упадет.
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