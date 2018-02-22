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§ NG.kz
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство финансов разработает проект закона, контролирующий самозанятых, сообщил заместитель премьер-министр Ерболат Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РК.
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Бывалый
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 23.02.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
То есть, если выпрашивал милостыню, или собирал и сдавал бутылки, или жил на подачки родных - он имел "доход"!

А что это, если не доход?
Расход что-ли?
Цитата:
Макарыч:
Государству тоже выгодно, что бы они находились в подвешенном состоянии. Как бы не безработные, значит обязательств у Государства перед ними нет

Государству не выгодно.
Потому что госуслуги они все равно потребляют, но платить в казну ни черта не платят.

гость
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 23.02.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
ТАНОМИ:
То есть, если выпрашивал милостыню, или собирал и сдавал бутылки, или жил на подачки родных - он имел "доход"!

А что это, если не доход?
Расход что-ли?



это жирный троллизм с твоей стороны чисто воды.
несешь ересь каждый день.

ТАНОМИ
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 23.02.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А что это, если не доход?
Расход что-ли?



То есть с этого можно брать налог? Даже при том, что дающий (милостыню), родственники (помогающие) уже заплатили со своих средств налоги? А вообще-то, самый распространённый смысл этого слова в следующем - получение денежных средств или материальных ценностей в результате ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. И нужно дойти до края, чтобы брать налоги с доходов нищих

капецкий
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 23.02.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
нужно дойти до края, чтобы брать налоги с доходов нищих


бывалов давно уже сиганул с края и дно пробил.
он всех нищих в тюрьму наверное посадит. или расстреляет.
за неуплату налогов с милостыни.

Бывалый
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 23.02.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
То есть с этого можно брать налог?

Не только можно, но и нужно.
Это - доход.
С дохода по законам нашей страны надо платить налог.
Цитата:
ТАНОМИ:
Даже при том, что дающий (милостыню), родственники (помогающие) уже заплатили со своих средств налоги?

И что?
Вот ты платишь часть зарплаты за товар в магазине.
Это доход магазина.
Он платит с него налог.
Часть этого дохода идет в зарплату продавца.
Он тоже с зарплаты платит налог.
И неважно то, что ты со своей зарплаты уже уплатил налог.
Цитата:
ТАНОМИ:
в результате ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Сидеть на паперти и собирать бутылки - это та самая деятельность, направленная на получение дохода.
Надо платить налог с полученного дохода.

§ 112
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9558
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.02.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если в магазине у Добринцофа помогает безвозмездно ему жена, дети, они налоги тоже должны какие то платить?
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ТАНОМИ
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 23.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И что?
Вот ты платишь часть зарплаты за товар в магазине.
Это доход магазина.
Он платит с него налог.
Часть этого дохода идет в зарплату продавца.
Он тоже с зарплаты платит налог.
И неважно то, что ты со своей зарплаты уже уплатил налог.


Что-то тут не то... Кажется, пример не корректен. Я не экономист, но знаю, что есть ДОХОД, а есть ПРИБЫЛЬ. Магазин. вроде платит с прибыли...

§ Victor Yang
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10338
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.02.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Магазин. вроде платит с прибыли...

При самой простой системе - с оборота, независимо от прибыли, но 3%. Если с прибыли - то 10%. Но в последнем случае нужна бухгалтерия.
Профайл

* Добринцофф
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.02.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сидеть на паперти и собирать бутылки - это та самая деятельность, направленная на получение дохода.
Надо платить налог с полученного дохода.

Сидеть на паперти можно бесплатно, так как нет такого ОКЭД "просить милостыню"
На какой вид деятельности ИП будешь регистрировать?
По какому режиму налогообложения отчитываться и платить налоги?
Скажи ещё что у него терминал должен стоять для приёма онлайподаяний.
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Юрист
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 23.02.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а тролль бывалов платит налоги со своего троллизма?
надо написать в налоговую, пусть проверят,
сколько там за час , с 10000 тенге или долларов , троллизма , платит ли.
и есть ли у него пос-терминал. кассовый аппарат с передачей.

* Добринцофф
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
При самой простой системе - с оборота, независимо от прибыли, но 3%

Ещё социальный ,ИПН с работников,пенсионые,социальные отчисления,ОСМС.
Цитата:
ТАНОМИ:
Что-то тут не то... Кажется, пример не корректен. Я не экономист, но знаю, что есть ДОХОД, а есть ПРИБЫЛЬ. Магазин. вроде платит с прибыли...

Если по упрощёнке ,то всё что наторговал за день -это и есть твой доход, в налоговом кодексе надо слово "доход" заменить на оборот,а то несуразица конечно получается.
Профайл

* Макарыч
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.02.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сидеть на паперти можно бесплатно, так как нет такого ОКЭД "просить милостыню"

Попрошайничество (правда с оговоркой назойливое) - административное правонарушение.
Вовлечение в попрошайничество - вообще уголовное.

Если он не имеет дохода и вынужден просить милостыню, то зарегистрировался ли он как безработный? Может Государство имеет возможность трудоустроить его на работы по уборке территорий, озеленению, уходу за инвалидами и т.д.? Или на попрошайстве больше поднять получается? А если больше - то чего жалеть уплаты налогов? ))) Надо вводить такой ОКЭД )))
Профайл

* Макарыч
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.02.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ещё социальный ,ИПН с работников,пенсионые,социальные отчисления,ОСМС.

ИПН и пенсионные это не нагрузка работодателя
соц.отчисления, соц.налог и ОСМС - да ... но надо не забыть, что при расчете КПН (3% от дохода) соц.налог и соц.отчисления берутся в зачет. Так что общий итоговый налог всего 3% и к нему плюсом ОСМС

[Исправлено: Макарыч, 23.02.2018 - 15:58]
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