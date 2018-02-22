ТАНОМИ:

То есть, если выпрашивал милостыню, или собирал и сдавал бутылки, или жил на подачки родных - он имел "доход"!

Макарыч:

Государству тоже выгодно, что бы они находились в подвешенном состоянии. Как бы не безработные, значит обязательств у Государства перед ними нет