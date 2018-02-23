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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.02.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Оно и видно по " Деревеньке " .
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
куда модераторы смотрят

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3994
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.02.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9558
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.02.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Конечно очень спорно это сейчас выглядит..
Для настоящих ветеранов, кто сражался на благо Родины это само собой разумеющееся.
Они Герои..
Упс..
Запрещено говорить на них так..
Ну они достойны этого..
А вот остальные примазавшиеся, которые Родину в 91м не спасли, а даже наоборот, они недостойны этих поздравлений..
Профайл

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.02.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чехия-Россия полуфинал олимпиада.
очень неудобный соперник. они у россиян больше выигрывали чем проигрывали.
обычно на стадии 1/4 1/2.
первый период 0-0
во втором повеселее стало 2-0 ведем. Ковальчук удален.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.02.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Конечно очень спорно это сейчас выглядит..
Для настоящих ветеранов, кто сражался на благо Родины это само собой разумеющееся.


поговорить захотелось? это не День Победы, твой "любимый " для охаивания праздник.
это день всех военнослужащих, кто присягу принимал.
// Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю Присягу и торжественно клянусь: быть //
но ты не имеешь к этому отношения.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.02.18 - 15:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.02.18 - 15:56
Комментарий проходит проверку.
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Страница 669 из 669«1...667668669
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