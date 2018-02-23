Цитата: 112:

Конечно очень спорно это сейчас выглядит..

Для настоящих ветеранов, кто сражался на благо Родины это само собой разумеющееся.



поговорить захотелось? это не День Победы, твой "любимый " для охаивания праздник.

это день всех военнослужащих, кто присягу принимал.

// Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю Присягу и торжественно клянусь: быть //

но ты не имеешь к этому отношения.