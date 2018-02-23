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§ NG.kz
Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы совместного предприятия по производству макарон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Риме (Италия) на прошлой неделе состоялось VIII заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену (МРГ) и бизнес-форум. В этих мероприятиях приняли участие бизнесмены Костанайской области.
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Народный контроль
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично!

...
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ерунда все это. потусовались. не более.
макарон местных и так полно. девать некуда.

Народный контроль
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
ерунда все это. потусовались. не более.
макарон местных и так полно. девать некуда.

будет конкуренция , цены будут ниже, да и в России рынок большой!

...
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
да и в России рынок большой!


Российскими макаронами завалены все наши маркеты. им тоже девать некуда.

Серж
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема Васи иволги,не дожал...

неравнодушная
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:04
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
Российскими макаронами завалены все наши маркеты. им тоже девать некуда.

Ну не всегда такой урожай будет там как в этом году. Конфет тоже в России много, но почему то Баян-Сулу в три смены работает на Россию.

ордынец
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер. Итальянские макароны казахстанского производства из российского зерна. Глобализация, чоуж ))

Lana
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сразу видно мужчины пытаются обсуждать то, в чем ничего не понимают. Макаронами завалены магазины, да. А какими? Основная часть - из пшеницы мягких сортов. Сейчас не буду говорить о преимуществах макарон из твердой пшеницы, ибо долго, но они существенны. При этом макароны из пшеницы твердых сортов в Костанайской области никто не делает. Только Султан Петропавловский, да Цесна (тоже не наша). Макфа Челябинская еще представлена. Все остальные макаронные изделия из твердой пшеницы - итальянские и стоят довольно дорого. Твердую пшеницу у нас выращивают и продают всю. А хотят делать макароны из нее здесь, на итальянском оборудовании. Об этом речь. Листы для лазаньи, каннелоне, феттучини... Если это все будут делать здесь, то будет здорово! Я в этой информации о другом подумала: с одним реальным производителем - Емельяновым, в Италию прокатилась компания чиновников. )) Вот наши особенности.

Rake
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужны макароыны из чистой твердой пшеницы, а не из твердых сортов.
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