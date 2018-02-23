Lana Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы... #9







Отправлено: - 13:35 Вот сразу видно мужчины пытаются обсуждать то, в чем ничего не понимают. Макаронами завалены магазины, да. А какими? Основная часть - из пшеницы мягких сортов. Сейчас не буду говорить о преимуществах макарон из твердой пшеницы, ибо долго, но они существенны. При этом макароны из пшеницы твердых сортов в Костанайской области никто не делает. Только Султан Петропавловский, да Цесна (тоже не наша). Макфа Челябинская еще представлена. Все остальные макаронные изделия из твердой пшеницы - итальянские и стоят довольно дорого. Твердую пшеницу у нас выращивают и продают всю. А хотят делать макароны из нее здесь, на итальянском оборудовании. Об этом речь. Листы для лазаньи, каннелоне, феттучини... Если это все будут делать здесь, то будет здорово! Я в этой информации о другом подумала: с одним реальным производителем - Емельяновым, в Италию прокатилась компания чиновников. )) Вот наши особенности.