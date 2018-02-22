Цитата: Кушмурунец23:

Чего ты так то на фотографа? Случайно эти "пасаны" что решили "полетать с 4-го этажа" не твои родственники?

Вообще не культурно обвинять человека не зная его! Хотя кому это я говорю. В уголовном и уголовно-процессуальном праве, а также в конституции РК под "презумпцией невиновности" понимается то, что человек не виновен пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.Человек имеет право не доказывать свою невиновность. Доказывать виновность обвиняемого, это прерогатива сугубо обвинителя. Доказывать виновность подозреваемого и обвиняемого может например прокурор в суде. А суд уже на базе имеющихся материалов (доказательств, опровержений) принимает решение - виновен человек или нет.

Только после того, как суд вынесет официальное заключение о виновности подозреваемого, его (подозреваемого) можно назвать виновным в совершении какого-либо общественно-опасного действия (преступления), либо бездействия.

А в том случае, если суд не состоялся, а человека в чем-то публично и официально обвиняют. То этот самый человек вправе заявить в суд на того человека, людей, которые его обвиняют. Это послужит поводом для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела по статье "Клевета".

В редакции газеты НГ начисто забыли о понятии "презумпция невиновности".Ибо прекращение уголовного дела по т.н."нереабилитирующим основаниям" приравнивается к пожизненной судимости.Даже если человек признан невменяемым по уголовному делу либо примирился с потерпевшим,и в его "деле" в помине нет обвинительного приговора.