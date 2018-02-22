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≡ Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. Также в пресс-релизе написано, что среди задержанных 10 февраля по подозрению в краже костанайцев «сотрудников ДВД Костанайской области не имеется».
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§ Кушмурунец23
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...
Кушмурунец23


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Сообщений: 150
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 22.02.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как так можно обвинять человека? Обвинять можно только по решению суда! Кто дал право фотографу обвинять на страницах прессы? И что за город Мосвка? В каком оно государстве?

Обвинять можно и без суда! Фотограф обвиняя этих "крыс" отвечает за свои слова. Фотограф не прячется за псевдоним "Народный контроль" а заявляет от своего имени! А что за город, конечно же трудно догадаться. Да и не надо тебе сильно напрягаться.
Чего ты так то на фотографа? Случайно эти "пасаны" что решили "полетать с 4-го этажа" не твои родственники? А то как то получается что "плохой фотограф" и "бедные хорошие сотрудник(и)"
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Сеня
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и че вернули деньги? Там уже другие крысы их делят :lol: е

PS
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 19:56
Комментарий удален модератором.

Азамат
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надоело что сами полицейские совершают преступления и какой позор, докатиться до краж. Организованной группой занимались наркотиками, ДТП, кражи. Когда все это кончится? Кому верить и к кому идти за защитой? Что происходит? Кто то же готовит такие кадры. Кадры отвечают за все - была такая поговорка. Хочется чтобы по телику полицейские смело говорили о честности, порядочности. Хоть бы один не побоялся и сказал бы, я вот честный, никогда не брал и не давал, берите с меня пример. Обычно, честного судью знают, хорошего автоэлектрика тоже все знают в городе. Должны быть такие профи и честные и порядочные. Неужели у нас дефицит в таких кадрах. В полицию на работу не пробьешся. Надо чтобы рост был 170 см. Прямой набор для поступления в вуз МВД существует. Что это такое непонятно. Означает ли это что некие руководители могут по своему усмотрению набрать тех у кого роста 170 см. нет? Иногда мелькают курсанты школы и не у всех ростик 170 см. Рост это конечно хорошо, но честность и преданность делу никто не отменял.

архимед
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие люди не гнушаются любыми кражами! Так что проверять их нужно на причастность всех нераскрытых краж из квартир, из офисов, из помещений юридических лиц! В общем нужно "долбить", неисключено, что эти тихушники работают по нескольку лет!

§ 07Litra
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9302
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.18 - 23:37
Комментарий удален модератором.
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...
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 05:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как так можно обвинять человека?

И вправду, может они просто перепутали квартиру со своей.

777
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если плюнуть на систему-система утрётся, а если система плюнет- утонешь!!!!

старик
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все тут правда. Фотограф этот, хороший мужик, спортсмен и положительный в общем. С Мукашем тоже понятно, когда нибудь он бы сел, это было ясно еще с детства. А вот то что сотрудники 7 ки грабят квартиры, это конечно шок)

Народный контроль
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Чего ты так то на фотографа? Случайно эти "пасаны" что решили "полетать с 4-го этажа" не твои родственники?

Вообще не культурно обвинять человека не зная его! Хотя кому это я говорю. В уголовном и уголовно-процессуальном праве, а также в конституции РК под "презумпцией невиновности" понимается то, что человек не виновен пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.Человек имеет право не доказывать свою невиновность. Доказывать виновность обвиняемого, это прерогатива сугубо обвинителя. Доказывать виновность подозреваемого и обвиняемого может например прокурор в суде. А суд уже на базе имеющихся материалов (доказательств, опровержений) принимает решение - виновен человек или нет.
Только после того, как суд вынесет официальное заключение о виновности подозреваемого, его (подозреваемого) можно назвать виновным в совершении какого-либо общественно-опасного действия (преступления), либо бездействия.
А в том случае, если суд не состоялся, а человека в чем-то публично и официально обвиняют. То этот самый человек вправе заявить в суд на того человека, людей, которые его обвиняют. Это послужит поводом для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела по статье "Клевета".
В редакции газеты НГ начисто забыли о понятии "презумпция невиновности".Ибо прекращение уголовного дела по т.н."нереабилитирующим основаниям" приравнивается к пожизненной судимости.Даже если человек признан невменяемым по уголовному делу либо примирился с потерпевшим,и в его "деле" в помине нет обвинительного приговора.

АлексиЯ
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный контроль:
То этот самый человек вправе заявить в суд на того человека, людей, которые его обвиняют.
Что бы я и сделала на месте жены Амренова, с которой он якобы знаком 10 лет... И какой это профессиональный фотограф, который пишет у себя на странице, на какой фотоаппарат он фотографирует?! Тоже мне профи... Цитата:

362
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат:
значает ли это что некие руководители могут по своему усмотрению набрать тех у кого роста 170 см. нет? Иногда мелькают курсанты школы и не у всех ростик 170 см. Рост это конечно хорошо, но честность и преданность делу никто не отменял.

Рост вообще никакой роли не играет, калпашат, же наши действующие полицай на международных соревнования двухметровых Россиян, Американцев, недавно наши приехали из международных соревновании среди армейских спецназов, полицейских, взяли первое место.

§ 112
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9558
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вообще не культурно обвинять человек

Культурно все, если человек свой и Уважаемый в их кругах..
Такую истерию разнес и все журналисты махом его поддержали..
Это говорит о том, что он и те, кто его Уважают сами тз этого окружения..
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гость
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народному контролю на заметку. "Это послужит поводом для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела по статье "Клевета".
Уважаемый, учите мат часть, стадии возбуждения уголовного дела уже давно в УПК нет! Соответственно, решение об отказе в ВУД не принимается вообще. По новому УПК РК с момента регистрации в ЕРДР дело автоматический считается возбужденным!
По поводу вашей этой мысли "Только после того, как суд вынесет официальное заключение о виновности подозреваемого, его (подозреваемого) можно назвать виновным в совершении какого-либо общественно-опасного действия (преступления), либо бездействия." Дядя вы вообще читали УПК? Обвиняемым подозреваемый признается при досудебном расследовании одновременно с составлением обвинительного акта либо протокола обвинения, а суд обвиняемого может признать либо не признать виновным. Другой вопрос, существует противоречие УПК ст. 77 Конституции в части признания лица виновным, т.к. еще до суда, следователь подозреваемого признает обвиняемым, тобиш виновным - хоть и предварительно, а по смыслу презумпции невиновности только по вступишему в силу обвинительному приговору суда лицо признается виновным.

безумиц
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 23.02.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
По новому УПК РК с момента регистрации в ЕРДР дело автоматический считается возбужденным!

по УК это относится к частному порядку и подлежит к возбуждению не иначе какпо обращению потерпевшего в СУД , нет никакого ЕРДР для частного обвинения. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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