Азамат Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского... #18







Отправлено: - 20:34 Надоело что сами полицейские совершают преступления и какой позор, докатиться до краж. Организованной группой занимались наркотиками, ДТП, кражи. Когда все это кончится? Кому верить и к кому идти за защитой? Что происходит? Кто то же готовит такие кадры. Кадры отвечают за все - была такая поговорка. Хочется чтобы по телику полицейские смело говорили о честности, порядочности. Хоть бы один не побоялся и сказал бы, я вот честный, никогда не брал и не давал, берите с меня пример. Обычно, честного судью знают, хорошего автоэлектрика тоже все знают в городе. Должны быть такие профи и честные и порядочные. Неужели у нас дефицит в таких кадрах. В полицию на работу не пробьешся. Надо чтобы рост был 170 см. Прямой набор для поступления в вуз МВД существует. Что это такое непонятно. Означает ли это что некие руководители могут по своему усмотрению набрать тех у кого роста 170 см. нет? Иногда мелькают курсанты школы и не у всех ростик 170 см. Рост это конечно хорошо, но честность и преданность делу никто не отменял.