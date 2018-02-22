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≡ Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31588
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. Также в пресс-релизе написано, что среди задержанных 10 февраля по подозрению в краже костанайцев «сотрудников ДВД Костанайской области не имеется».
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§ Кушмурунец23
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...
Кушмурунец23


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Сообщений: 150
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 22.02.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как так можно обвинять человека? Обвинять можно только по решению суда! Кто дал право фотографу обвинять на страницах прессы? И что за город Мосвка? В каком оно государстве?

Обвинять можно и без суда! Фотограф обвиняя этих "крыс" отвечает за свои слова. Фотограф не прячется за псевдоним "Народный контроль" а заявляет от своего имени! А что за город, конечно же трудно догадаться. Да и не надо тебе сильно напрягаться.
Чего ты так то на фотографа? Случайно эти "пасаны" что решили "полетать с 4-го этажа" не твои родственники? А то как то получается что "плохой фотограф" и "бедные хорошие сотрудник(и)"
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Сеня
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и че вернули деньги? Там уже другие крысы их делят :lol: е

PS
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 19:56
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Азамат
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надоело что сами полицейские совершают преступления и какой позор, докатиться до краж. Организованной группой занимались наркотиками, ДТП, кражи. Когда все это кончится? Кому верить и к кому идти за защитой? Что происходит? Кто то же готовит такие кадры. Кадры отвечают за все - была такая поговорка. Хочется чтобы по телику полицейские смело говорили о честности, порядочности. Хоть бы один не побоялся и сказал бы, я вот честный, никогда не брал и не давал, берите с меня пример. Обычно, честного судью знают, хорошего автоэлектрика тоже все знают в городе. Должны быть такие профи и честные и порядочные. Неужели у нас дефицит в таких кадрах. В полицию на работу не пробьешся. Надо чтобы рост был 170 см. Прямой набор для поступления в вуз МВД существует. Что это такое непонятно. Означает ли это что некие руководители могут по своему усмотрению набрать тех у кого роста 170 см. нет? Иногда мелькают курсанты школы и не у всех ростик 170 см. Рост это конечно хорошо, но честность и преданность делу никто не отменял.

архимед
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие люди не гнушаются любыми кражами! Так что проверять их нужно на причастность всех нераскрытых краж из квартир, из офисов, из помещений юридических лиц! В общем нужно "долбить", неисключено, что эти тихушники работают по нескольку лет!

§ 07Litra
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9302
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.18 - 23:37
Комментарий удален модератором.
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