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Куратор темы: drakon
§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9302
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
,сргласно закону,пенсионеру - разрешается иметь Дополнительный
Заработок,до 400 евро,без уплаты налога...

правда что ли? а я думал на всю сумму заработка...
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9302
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
07Litra:
што истребил всех аборигенов анголы и

Вот это , где почитать ?

спроси у ДРАКОНА... он полную версию знает... а я только по Бак-Чановским аннотациям (сиреч бредням) сужу.... :lol: :lol: :lol: гы-гы-гы-ы-ы-ы...
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.02.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
немец:
В немецком языке есть три названия для ИНН. Они все означают одно и то же:SteueridentifikationsnummerSteuer-IDIdentifikationsnummer ИНН — это уникальный 11-значный номер, которой присваивается Вам Федеральной Налоговой Службой Германии. ИНН необходим для работы в Германии

Ты ничего не попутал? :-P
причём тут цитата: то же:SteueridentifikationsnummerSteuer-IDIdentifikationsnummer
и данные личного удостоверения или загранпаспорта :-x
ПС: твой ИИН отображён в твоём уд.личности и загран паспорте, если не видел? :-x посмотри. А то же:SteueridentifikationsnummerSteuer-IDIdentifikationsnummer нужен только для налоговой. Слышал звон да не знамо откуда он :lol:

https://www.zakon.kz/4791279-kazakhstancy-v-chikh-pasportakh-net-iin.html

[Исправлено: elektron, 22.02.2018 - 16:48]
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.02.18 - 21:41
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
правда что ли? а я думал на всю сумму заработка...

Нет,налог платится с той суммы,которая идёт больше 400 евро... :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.02.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ну ты и гад.... мальчиш-плохиш немецкий

Да какой он немецкий? от родясь загранпаспорта не видел ;-) :lol:
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.02.18 - 22:21
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.02.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Отчего , ветерана красным , красите ? Мне же эта кара , по его распоряжению грозит .

§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9302
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.18 - 23:59
Комментарий удален модератором.
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.02.18 - 00:00
Комментарий проходит проверку.
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Страница 747 из 747«1...745746747
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