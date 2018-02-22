Цитата: немец:

В немецком языке есть три названия для ИНН. Они все означают одно и то же:SteueridentifikationsnummerSteuer-IDIdentifikationsnummer ИНН — это уникальный 11-значный номер, которой присваивается Вам Федеральной Налоговой Службой Германии. ИНН необходим для работы в Германии

Ты ничего не попутал?

причём тут цитата: то же:SteueridentifikationsnummerSteuer-IDIdentifikationsnummer

и данные личного удостоверения или загранпаспорта

ПС: твой ИИН отображён в твоём уд.личности и загран паспорте, если не видел? посмотри. А то же:SteueridentifikationsnummerSteuer-IDIdentifikationsnummer нужен только для налоговой. Слышал звон да не знамо откуда он



https://www.zakon.kz/4791279-kazakhstancy-v-chikh-pasportakh-net-iin.html



[Исправлено: elektron, 22.02.2018 - 16:48]