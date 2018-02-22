Цитата: 1952/Доктор СИЗО:

Может с тех пор, когда вам удалось получить в закрытой, для всех остальных форумчан, сфере престижную должность полноправного пользователя?

Доктор, я думаю что любого "новоиспеченного" форумчанина модераторы проверяют на вменяемость и адекватность. И Медный эту проверку прошел! Я не психолог, но много лет читая комменты здесь на форуме уже нарисовал для себя представление о каждом.

Так вот, был бы я модератором я бы тоже дал такой статус Медному, а Вам бы не дал. Вот как то так.



[Исправлено: Dron, 22.02.2018 - 20:14]