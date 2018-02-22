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§ NG.kz
Многопартийные однопартийные выборы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31588
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 04:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших. В регионе предстоит избрать 10 человек в районные органы представительной власти и 3 - в городские.
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§ 112
Re: Многопартийные однопартийные выборы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9550
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.02.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
коммунистической партией нужно быть не на словах, а по сути.

Это как, как они поступили в 91м году?
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Бывалый
Re: Многопартийные однопартийные выборы




Отправлено: 22.02.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
вы хотите сказать что нас беспартийные защищают?

Да.
Силовики не должны быть политически пристрастными.
И это правильно.
Цитата:
Медный:
походу партия наполнена самозанятыми

Партию наполнили, лет 20 назад, учителями, врачами и госслужащими.
Сейчас туда никого не тащут.
Я именно это и написал.
Вы что именно не умеете: читать или понимать прочитанное?
Цитата:
сайлау курманов:
этим игрушечным партиям следовало бы объединиться в одну самостоятельную, альтернативную

Если несколько маленьких кучек говна сложить вместе, то получится лишь одна большая куча говна, и ничего другого.

гость
Re: Многопартийные однопартийные выборы




Отправлено: 22.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выборы по партийным спискам?

§ Медный
Re: Многопартийные однопартийные выборы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1792
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.02.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сейчас туда никого не тащут.


тебе то откуда знать болезный? или ты нуротановец-бюджетник? :lol: :lol:
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Бывалый
Re: Многопартийные однопартийные выборы




Отправлено: 22.02.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тебе то откуда знать болезный?

Оттуда.

§ drakon
Re: Многопартийные однопартийные выборы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктора СИЗО - в Депутаты!!!
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§ Медный
Re: Многопартийные однопартийные выборы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1792
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.02.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Оттуда.

Аргумент "силён"! :lol:
Не уж то бывалый "поплыл", вернее "преплыл"... "всплыл" :lol:
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§ Dron
Re: Многопартийные однопартийные выборы
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 22.02.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Может с тех пор, когда вам удалось получить в закрытой, для всех остальных форумчан, сфере престижную должность полноправного пользователя?

Доктор, я думаю что любого "новоиспеченного" форумчанина модераторы проверяют на вменяемость и адекватность. И Медный эту проверку прошел! Я не психолог, но много лет читая комменты здесь на форуме уже нарисовал для себя представление о каждом.
Так вот, был бы я модератором я бы тоже дал такой статус Медному, а Вам бы не дал. Вот как то так.

[Исправлено: Dron, 22.02.2018 - 20:14]
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§ Dron
Re: Многопартийные однопартийные выборы
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 22.02.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Не уж то бывалый "поплыл",

Нет, он не в духе просто сегодня, настроение плохое, не с той ноги встал или приболел.
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§ Медный
Re: Многопартийные однопартийные выборы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1792
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.02.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Пожелаем ему здоровья :-)
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§ 112
Re: Многопартийные однопартийные выборы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9550
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.02.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
бы тоже дал такой статус Медному, а

Ну Валентину или его второму нику не грех дать..
Пусть и третий создаст, тоже все будут вынуждены Уважать..
Он же лицо Нашей Газеты и он всегда прав!
Где то слышал про кого то тут, вроде в статье у Тимура..
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1952/Доктор СИЗО
Re: Многопартийные однопартийные выборы




Отправлено: 22.02.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ра СИЗО - в Депутаты!!!

Беру самоотвод. Я и так присутствую на большинстве ихних заседаний, посвященных новому градостроительству и переименованию улиц. 100 процентов депутатства для меня большой напряг. Дорогу молодым нуротановцам!!!
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