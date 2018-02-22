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§ NG.kz
«Пробить», реконструировать, развить...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31588
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2018 году в Костанае выбрали тренд на развитие дорожной инфраструктуры. Похоже, чиновники всерьез настроены разгрузить движение автотранспорта, сделать улицы суше и долговечнее, а жизнь горожан - комфортнее. Что в итоге получится?
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Бывалый
Re: «Пробить», реконструировать, развить...




Отправлено: 22.02.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Эстакада автодороги НАД путями.
Как большой мост над речкой Тобол.

Маркс
Re: «Пробить», реконструировать, развить...




Отправлено: 22.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Эстакада автодороги НАД путями.
Как большой мост над речкой Тобол.

Когда уже сделают эстакады или хотя-бы подвесные мосты через лог по улицам Алтынсарина и Абая. Это же реальный пешеходный ужас в центре Костаная. Был бы я предпринимателем с достаточной суммой в долларах, сделал бы платный пешеходный мост через лог. Плату можно было брать чисто символическую, зато предусмотреть там смотровые площадки с любимой костанайцами едой и напитками, бейсджампинг в лог сбацать, аттракционы всякие .... И самое главное, что тот, кто это сделает, войдет в историю города и будет прославляться потомками долгие годы, а не так, как с переименованием улиц.

§ Undead
Re: «Пробить», реконструировать, развить...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 22.02.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Железнодорожную бы тоже "пробить" до Аль-Фараби, вот это бы дело было!
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Бывалый
Re: «Пробить», реконструировать, развить...




Отправлено: 22.02.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Был бы я предпринимателем с достаточной суммой в долларах, сделал бы платный пешеходный мост через лог.

Коммуняка старой закалки, предпринимательство - это не ваше.
Вы в трубу вылетите с такими идеями.
Вам этот мост местные жители спалят к чертям собачьим.
И спалят по вашей же вине: это вы их 70 лет воспитывали в духе что все вокруг должно быть бесплатно а буржуинов надо на вилы подымать.

Гостья
Re: «Пробить», реконструировать, развить...




Отправлено: 22.02.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Терпения, только терпения. И на Каирбекова будет праздник (ул. Каирбекова на стадий разработки ПСД).

°!°
Re: «Пробить», реконструировать, развить...




Отправлено: 22.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пути будут подымать

мда...поезда запустят летающие. отстал от жизни ты. хех...

Шужук
Re: «Пробить», реконструировать, развить...




Отправлено: 22.02.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот нафуя Карбышеву и Воинов делать, только ж свежий асфальт стелили. В Микрошах Жастар в плачевном состоянии а никто и не чешется.

§ 112
Re: «Пробить», реконструировать, развить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9550
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.02.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Эстакада автодороги НАД путями.

А..
То то я думаю как они путя собрались подымать..
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