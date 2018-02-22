Цитата: Бывалый:

Эстакада автодороги НАД путями.

Как большой мост над речкой Тобол.

Когда уже сделают эстакады или хотя-бы подвесные мосты через лог по улицам Алтынсарина и Абая. Это же реальный пешеходный ужас в центре Костаная. Был бы я предпринимателем с достаточной суммой в долларах, сделал бы платный пешеходный мост через лог. Плату можно было брать чисто символическую, зато предусмотреть там смотровые площадки с любимой костанайцами едой и напитками, бейсджампинг в лог сбацать, аттракционы всякие .... И самое главное, что тот, кто это сделает, войдет в историю города и будет прославляться потомками долгие годы, а не так, как с переименованием улиц.