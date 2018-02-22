Настораживает и то, что на прямой вопрос "НГ" - является ли Аскар Амренов сотрудником полиции - нам до сих пор так и не ответили.

Касательно предоставления сведений в отношении задержанных, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования могут быть преданы гласности в случаях, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц