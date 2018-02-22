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§ NG.kz
Помогли Максиму и Адилбеку
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В благотворительном проекте в этот раз требовалось собрать полмиллиона тенге: 300 000 для двухлетнего рудничанина Максима КУЗЬМИНА и 200 000 для полуторагодовалого Адилбека БУЛАТА из Костаная.
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Арман
Re: Помогли Максиму и Адилбеку




Отправлено: 22.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо делиться доходами. Думаю по 500-1000 тенге можно перевести, с миру по нитке и соберем на рубаху
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