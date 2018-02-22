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§ NG.kz
Многопартийные однопартийные выборы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 04:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших. В регионе предстоит избрать 10 человек в районные органы представительной власти и 3 - в городские.
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§ 112
Re: Многопартийные однопартийные выборы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.02.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
коммунистической партией нужно быть не на словах, а по сути.

Это как, как они поступили в 91м году?
Профайл

Бывалый
Re: Многопартийные однопартийные выборы




Отправлено: 22.02.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
вы хотите сказать что нас беспартийные защищают?

Да.
Силовики не должны быть политически пристрастными.
И это правильно.
Цитата:
Медный:
походу партия наполнена самозанятыми

Партию наполнили, лет 20 назад, учителями, врачами и госслужащими.
Сейчас туда никого не тащут.
Я именно это и написал.
Вы что именно не умеете: читать или понимать прочитанное?
Цитата:
сайлау курманов:
этим игрушечным партиям следовало бы объединиться в одну самостоятельную, альтернативную

Если несколько маленьких кучек говна сложить вместе, то получится лишь одна большая куча говна, и ничего другого.

гость
Re: Многопартийные однопартийные выборы




Отправлено: 22.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выборы по партийным спискам?
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