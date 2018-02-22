Цитата: Медный:

вы хотите сказать что нас беспартийные защищают?

Да.

Силовики не должны быть политически пристрастными.

И это правильно.

Цитата: Медный:

походу партия наполнена самозанятыми

Партию наполнили, лет 20 назад, учителями, врачами и госслужащими.

Сейчас туда никого не тащут.

Я именно это и написал.

Вы что именно не умеете: читать или понимать прочитанное?

Цитата: сайлау курманов:

этим игрушечным партиям следовало бы объединиться в одну самостоятельную, альтернативную

Если несколько маленьких кучек говна сложить вместе, то получится лишь одна большая куча говна, и ничего другого.