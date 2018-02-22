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§ NG.kz
Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. Также в пресс-релизе написано, что среди задержанных 10 февраля по подозрению в краже костанайцев «сотрудников ДВД Костанайской области не имеется».
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Ди
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не бичи же не инвалиды, что заставило их слелать этот шаг? Нехватка адреналина, чувство полнейшей безнаказанности? Всякие ситуации в жизни бывали, но чтобы пойти украсть, берешь больше смен, чтобы больше заработать, как то выкручиваешься. А они? Мыслят иначе?

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настораживает и то, что на прямой вопрос "НГ" - является ли Аскар Амренов сотрудником полиции - нам до сих пор так и не ответили.

Как это не ответили?
Еще как ответили.
В прошлый еще раз же:
Цитата:
Касательно предоставления сведений в отношении задержанных, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования могут быть преданы гласности в случаях, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ди:
Не бичи же не инвалиды, что заставило их слелать этот шаг?

А я вот подумал: а кто его знает - за деньгами ли они полезли?
Или может там этот Шрайбикус чего-то более интересного нафотографировал?

Пшу
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самого потерпевшего надобно тоже проверить

Со стороны виднее
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может фотограф в деле был с ними???... С Москвы контролировал процесс... Просто что-то пошло не так 8-)

романтика
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Или может там этот Шрайбикус чего-то более интересного нафотографировал?

Ты намекаешь на фото криминального порядка по отношении к фотографу или к третьим лицам? Если первое, то, добытые таким способом, улики не принимаются в суде. Если второе, то это ж праздничный фотограф, а не частный детектив. Думай лучше.

романтика
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пшу:
Самого потерпевшего надобно тоже проверить

Хорошо. Напишите список кого еще надо проверить (соседа, услышавшего шум), проверим, на заболевания, на уплату налогов, на интернет пиратство, на чистоту и порядок в доме.

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
романтика:
это ж праздничный фотограф, а не частный детектив

Это профессиональный фотограф.
С чего ты решил что он только праздники фотографирует?
Откуда ты знаешь чем именно он занимался?
А насчет незаконности улик, добытых таким путем - так кто ж на следствии скажет что-де мы тут выкрали фотки, на, полюбуйся?
Скажут что фотки были добыты в ходе оперативной деятельности...
Думай лучше.

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
романтика:
фото криминального порядка

Не обязательно, кстати, криминального порядка.
Возможно в ходе какого-то следствия необходимо заиметь доказательства знакомства кого-то с кем-то.
А вот тут тебе и фотограф, который работал на мероприятии (м.б. закрытом), где эти двое встречались, здоровкались, чокались, выпивая...
Чем тебе не вариант?
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