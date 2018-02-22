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§ NG.kz
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство финансов разработает проект закона, контролирующий самозанятых, сообщил заместитель премьер-министр Ерболат Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РК.
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1952/Доктор СИЗО
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу, люди давно ждут этот закон о самозанятости населения. Нельзя было на самотек пускать это дело. Нужно разделить этих самозанятых пассажиров на отдельные категории. Кто не может работать на производстве. А кто не хочет, и толчется на рынках и других злачных местах.

Ермек
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Слава богу, люди давно ждут этот закон о самозанятости населения. Нельзя было на самотек пускать это дело. Нужно разделить этих самозанятых пассажиров на отдельные категории. Кто не может работать на производстве. А кто не хочет, и толчется на рынках и других злачных местах.

Да среди самозанятых есть такие которые по два раза в год в Египет отдыхать ездят.

Бывалый
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё.
Баста.
Халява кончается.
Наконец-то.
А то поднадоели уже "нищенки" из коттеджей, идущие с протянутой рукой за помощью к государству да прочие, не платящие налогов, но пользующиеся всеми благами что на них создаются.

декаданс
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Слава богу, люди давно ждут этот закон о самозанятости населения. Нельзя было на самотек пускать это дело. Нужно разделить этих самозанятых пассажиров на отдельные категории. Кто не может работать на производстве. А кто не хочет, и толчется на рынках и других злачных местах.


....лучше бы государство научилось контролировать своих чиновников,чтобы они не воровали миллионы народных денег,чем самозанятых граждан...))))))))

ВУДУ из Никарагуа
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она главная сущность нашего государства и всего СНГ
"Самое главное участие – это платить налоги"

1952/Доктор СИЗО
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ермек:
раза в год в Египет отдыхать ездят.

все, кончились ихние поездки.....в Бодайбо поедут....не путать с Индией....

§ Характер
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 22.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Любой гражданин должен находится в поле нашего зрения зрения, внимания и особенно связанного с налогами.

вот и вся наша Конституция
Профайл

гость
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
кончились ихние поездки.

Кто то , то же не поедет , у кого корочки VIP секретные . 8-)

Маркс
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВУДУ из Никарагуа:
Вот она главная сущность нашего государства и всего СНГ
"Самое главное участие – это платить налоги"

Налоги, конечно, нужны, с этим трудно не согласиться. Но иногда проще занять человека, чтобы он хотя бы просто обеспечивал сам себя, а не стоял в очереди за пособием от государства. А у нас же только написал заявление о ИП - давай плати и никого не волнует, что ты еще только собираешься втиснуться на рынок, на котором и так уже не протолкнуться. Все места заняты, все высокие друзья куплены конкурентами, которые ждут тебя на своей территории с улыбками и бейсбольными битами наперевес.

Бывалый
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
проще занять человека, чтобы он хотя бы просто обеспечивал сам себя, а не стоял в очереди за пособием от государства

А охранять его, учить, лечить, пенсию платить, дороги строить - ты за какой хрен собрался, коммуняка?

Иолис
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налог на тунеядцев, возьмут среднюю зарплату 146 тыщ, и заставят платить 27% от суммы, а это 39 тыщ ежемесячно. Сами себе яму копают, не будем мешать, пусть поглубже выроют.

гость
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где работают самозанятые в костанае? На стройках без договора, т.к. с ними договор умышленно не заключают. На базаре все по патентам за исключением тех, кто кое как продает подметки и как то пытаются выжить. Деревенские таксисты, в город и обратно, с этими надо работать. Скрытые сельхозники промышляющие мясом на базарах без оформления ИП. Но многие из них как то пытаются выжить, а если обложить их налогами они пойдут батрачить за 30 тыр. в месяц? Или государство будет им доплачивать до средней зарплаты по стране (150000 по статистике ), согласно стат. подсчетам? Нет конечно, никто доплачивать не будет, но налогами обложат, главное всех на контроль! Что делать? Как жить простому, 50-60 летним и безработным? На что жить, хоронить, учить? Зарплата молодежи на госслужбе что то около 60-70 тыр. Им этого хватает? Замуж, женится будут если зарплата такая? Если женятся будут рожать бедноту? Понимаю, богатые и уже урвавшие, состоявшиеся будут злиться это прочитав. Но не все урвали и состоялись и особенно молодежь. А они хотят быть просто молодыми, хотят зарабатывать а работы такой сложно найти. просто надо пройти ад в виде ЕНТ и поступить в вуз а там еще плати и плати - с чего? Трудоустройство после вуза гарантирована? Очень много вопросов. Всех конечно можно поставить на счетчик, но станет ли жизнь лучше от этого. Есть поговорка: "Когда просят побрить голову, то вместо этого отрезают голову". Задача была опрд-ть точно сколько безработных, а не облагать их налогами. Судя по статье речь идет о втором. Самозанятым надо дать стать на ноги, а потом оброк навешивать.

1952/Доктор СИЗО
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
ще только собираешься втиснуться на рынок, на котором и так уже не протолкнуться. Все места занят

Кырлы Мырлы. По цыгански так тебя зовут. В США только 4 процента новых ИПэшников доживают до конца финансового года. Никого это не волнует. Не можешь срать в воду, не пугай рыбу. Средний американец 3 раза за свою жизнь меняет место проживания. А это десятки тысяч километров пути для перевозки своего домашнего скарба. Никого это не волнует.

Бывалый
Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в...




Отправлено: 22.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
а там еще плати и плати - с чего?

Ну не хочешь платить - езжай жить в Сомали.
Там налогов никто не платит.
Государство твоей мечты.
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