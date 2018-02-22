гость Re: Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в... #12







Отправлено: - 15:26 Где работают самозанятые в костанае? На стройках без договора, т.к. с ними договор умышленно не заключают. На базаре все по патентам за исключением тех, кто кое как продает подметки и как то пытаются выжить. Деревенские таксисты, в город и обратно, с этими надо работать. Скрытые сельхозники промышляющие мясом на базарах без оформления ИП. Но многие из них как то пытаются выжить, а если обложить их налогами они пойдут батрачить за 30 тыр. в месяц? Или государство будет им доплачивать до средней зарплаты по стране (150000 по статистике ), согласно стат. подсчетам? Нет конечно, никто доплачивать не будет, но налогами обложат, главное всех на контроль! Что делать? Как жить простому, 50-60 летним и безработным? На что жить, хоронить, учить? Зарплата молодежи на госслужбе что то около 60-70 тыр. Им этого хватает? Замуж, женится будут если зарплата такая? Если женятся будут рожать бедноту? Понимаю, богатые и уже урвавшие, состоявшиеся будут злиться это прочитав. Но не все урвали и состоялись и особенно молодежь. А они хотят быть просто молодыми, хотят зарабатывать а работы такой сложно найти. просто надо пройти ад в виде ЕНТ и поступить в вуз а там еще плати и плати - с чего? Трудоустройство после вуза гарантирована? Очень много вопросов. Всех конечно можно поставить на счетчик, но станет ли жизнь лучше от этого. Есть поговорка: "Когда просят побрить голову, то вместо этого отрезают голову". Задача была опрд-ть точно сколько безработных, а не облагать их налогами. Судя по статье речь идет о втором. Самозанятым надо дать стать на ноги, а потом оброк навешивать.