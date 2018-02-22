/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного проще		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного проще
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председателя Нацбанка РК Данияра Акишева попросили дать рекомендации пенсионерам, которые хотят сохранить финансовую устойчивость. Отвечая на вопрос, Акишев отметил, что не стоит выделять пенсионеров в отдельную категорию, так как они такие же потребители финансовых услуг.
Читать новость

читатель
Re: Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного...




Отправлено: 22.02.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а также не ешьте, не спите, не одевайтесь и ваша жизнь будет проще некуда

§ CrazyBeaver
Re: Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 22.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вложи 100 мильонов денег, назад получишь 10", а как же "папа" призывает окредитовывать всех, а вы господин перечете?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Rexyn, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 3
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх