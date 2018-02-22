NG.kz Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного проще



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31584

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:32 Председателя Нацбанка РК Данияра Акишева попросили дать рекомендации пенсионерам, которые хотят сохранить финансовую устойчивость. Отвечая на вопрос, Акишев отметил, что не стоит выделять пенсионеров в отдельную категорию, так как они такие же потребители финансовых услуг.

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