elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #10006





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:19 Цитата: yudjin:

боязнь деревьев

Ну так первозданный вид Степи, это же почти как ОАЕ, нефть и газ тоже есть. Осталось песка завести и море вырыть. Хотя Аральское уже закапывать можно. Вобщем дел не в проворот ещё. каких то ещё лет 15-150 и как в арабских эмиратах всё будет.