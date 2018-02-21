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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
боязнь деревьев

Ну так первозданный вид Степи, это же почти как ОАЕ, нефть и газ тоже есть. ;-) Осталось песка завести и море вырыть. Хотя Аральское уже закапывать можно. :-x Вобщем дел не в проворот ещё. каких то ещё лет 15-150 и как в арабских эмиратах всё будет.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.02.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Крайние - это как?

значит не последние ;-)
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