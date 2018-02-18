Цитата: 112:

Наконец то начали трассу

там же столько гнёзд было... а теперь весной картина маслом:



дааа, вот что распил животворящий делает...



Цитата: drakon: Пух,Алергия?...



да нет...тут уже клиникой психиатрии попахивает...

Дендрофобия — боязнь деревьев. Вид деревьев у людей с этой фобией вызывает сильные приступы паники.

А может Гилофобия – страх деревьев. Некоторые деревья, конечно, и в самом деле выглядят страшно, но люди с этой фобией боятся их гораздо больше, чем все. Они также боятся ходить в лес и не могут слушать истории про тех, кто туда отправился.