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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И коротко о погоде! ;-)
Пока облачность не пройдёт, так и будем тут "бороться" 8-)
информбюро сообщает
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1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.02.18 - 10:20
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.02.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
забавно смотрятся рядом крайние выпуски НГ и КН, кто видел? :lol:
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§ yudjin
Re: Флуд и оффтопик часть 3
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5118
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.02.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
абавно смотрятся рядом крайние выпуски НГ и КН, кто видел?

ты про обложку?
я видел... скачущие через костёр в 2-х ракурсах.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.02.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

ага, кадр и следующий за ним... совпадение?! не думаю! :-)
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.02.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
забавно смотрятся рядом крайние выпуски НГ и КН, кто видел?

Крайние - это как?

ордынец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.02.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раша всё))
Российский промышленный холдинг GS Group запустил массовое производство первых российских SSD-накопителей. Мощности производства позволяют выпускать более 1 млн устройств в год. До конца 2018 года на рынок выйдет линейка SSD накопителей емкостью до 1 ТБ для различных применений.
Пысы:
А где наши карагандинские планшеты? Кто слышал чё?

§ Сергей_я
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.02.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Российский промышленный холдинг GS Group запустил массовое производство первых российских SSD-накопителей.

Тут же все очевидно. Знающие с этого уже посмеиваются. Можете почитать
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15389617#p15389617
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1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.02.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Тут же все очевидно. Знающие с этого уж

растолкуйте коллега. Где смеяться? И над чем? :-) :-( ;-)

ордынец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.02.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Читал и что? Они этого и не отрицали.
Цитата:
Вполне возможно, что в реальности новинка будет создана на базе уже существующих разработок и производственных мощностей иностранных компаний, подобно тому, как российские процессоры выпускаются тайваньской TSMC

За планшеты не ответите, коль столь в этой сфере понимаете?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9535
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.02.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то начали трассу Рудный Костанай облагораживать..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9535
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.02.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спросил у них до куда, говорят до Аманкарагайского леса облагораживать будут и потом за лес возьмутся..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.02.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
крайние

Бывают : Север , плоть и необходимость . :-P

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13398
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
будут и потом за лес возьмутся.

Ничего уже не понимаю.
Пух,Алергия?...
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§ yudjin
Re: Флуд и оффтопик часть 3
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5118
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.02.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наконец то начали трассу

там же столько гнёзд было... а теперь весной картина маслом:

дааа, вот что распил животворящий делает...

Цитата:
drakon: Пух,Алергия?...


да нет...тут уже клиникой психиатрии попахивает...
Дендрофобия — боязнь деревьев. Вид деревьев у людей с этой фобией вызывает сильные приступы паники.
А может Гилофобия – страх деревьев. Некоторые деревья, конечно, и в самом деле выглядят страшно, но люди с этой фобией боятся их гораздо больше, чем все. Они также боятся ходить в лес и не могут слушать истории про тех, кто туда отправился.
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