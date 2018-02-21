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§ NG.kz
Депутат сената Мурат Бахтиярулы обратился к премьер-министру...
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат сената Мурат Бахтиярулы обратился к премьер-министру РК с запросом по поводу массового поступления выпускников казахстанских школ в российские вузы и предложил принять меры против утечки мозгов. Какие меры должно принять правительство?
Результаты опроса

serg
Re: Депутат сената Мурат Бахтиярулы обратился к премьер-министру...




Отправлено: 21.02.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поздно пить боржоми , когда почки отказали !
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