elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11121





(Полноправные пользователи) Сообщений: 921

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:58 Цитата: гость:

Не употребляю

Да я не про тебя Итак понятно у кого, ну или батарейки сели

Цитата: гость:

Brent 65,1 0,06 19:43

Ну енто ещё раньше было. покачаемся ещё. Для меня это не показатель, буду ждать, или в фармацевтику заложу, есть пару вариантов (не без риска)



У 07 талант пропадает, я ржал



[Исправлено: elektron, 21.02.2018 - 18:02]