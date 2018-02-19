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≡ Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно «НГ», кража произошла 16 февраля в ТРЦ «Март». Сегодня, 19 февраля, пресс-служба ДВД Костанайской области распространила ориентировку подозреваемой, которая, по данным полиции, «унесла» на себе белую кофту из примерочной.
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Игорим
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Вы тут на форуме уже лет на 15 для себя понаписали))) Не страшно?? :-x

да он стебется наверно. Оставьте.

)))
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 12:07
Комментарий удален модератором.

лариса
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маке:

А у нас полиция может только мелочью заниматься, потому что то, что по-крупному - им даже соваться туда опасно....

гостьЯ
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой у нас народ,многие узнали эту девушку,но заняли позицию молчания,придерживаясь позиции -а оно мне надо?Вот покуда вы будете молчать,выгораживать воришек,проходить мимо,так и не будет в нашей стране порядка

михаил
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень понравилась. Я влюбился в неё, дайте номерок..

Коля
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
михаил:
Очень понравилась. Я влюбился в неё, дайте номерок..

Брат поверь мне как старому человеку, внешность обманчива, завтра останешься без трусов и без квартиры, будь осторожен.

§ лимон
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.02.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, опровержение будет? на сайте алау написали что ей справку выдали что она проходит по делу как свидетель.
вот уж "прославишься" вот так из-за чьей-то ошибки :-x
Профайл

§ drakon
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13398
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
интересно, опровержение будет? на сайте алау написали что ей справку выдали что она проходит по делу как свидетель.

Да читал тоже. Она же не дочь Прокурора и не беременная.
Можно фотки расклеивать на каждом столбе,во всех газетах...
:-o 8-) :oops:
Профайл

Гость
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты




Отправлено: 22.02.18 - 00:30
Комментарий проходит проверку.
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