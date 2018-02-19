Игорим Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на... #60







Отправлено: - 11:33 Цитата: Zanoza:

Вы тут на форуме уже лет на 15 для себя понаписали))) Не страшно?? Вы тут на форуме уже лет на 15 для себя понаписали))) Не страшно??

да он стебется наверно. Оставьте.