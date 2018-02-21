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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
наведёте в дорфе порядок

Да , вот развлекаемся , как можем ;-) Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
найти тебя и забанить навечно.

Из бани пишу , на хромовом ( а может яловом ? ) сапоге , одного друга , который " накат " на кожаную подошву оного не сделал , посклизнулся и шею повихнул . :lol:

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
мадам Колоколова киллершей подрабатывает?.

Да нет , он выкручиваться стал , как про заявление прочитал , я так понял ОК - это о кей , тебя зарежут , отсюда и угроза убийством . Вообще , у нас нынче айтыс происходит , только мой аргументированный и точный , а его спонтанный и вспыльчивый , тут цитату Г. Бельгера , надобно , но 4 раз цитировать не хочу .

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Да , вот развлекаемся , как можем

Мда уж. Весёленко так 7-9-ть страниц накатали, за два дня, нечего сказать! ;-)
Что насвай кончился? :-P
(подсчитал, так 12-ая страница оказывается) :-x

[Исправлено: elektron, 21.02.2018 - 17:41]
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
насвай кончился

Не употребляю , бумагу вот для заявления ищу .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мда уж.

Начинали то , вы все без меня , потом уж я . Brent 65,1 0,06 19:43
Light 61,48 -0,28 , вот оно как - никаких 50 $ , возможно было на этих " качелях " процента 3 заработать , но затупил .

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Не употребляю

Да я не про тебя ;-) Итак понятно у кого, ну или батарейки сели :lol:
Цитата:
гость:
Brent 65,1 0,06 19:43

Ну енто ещё раньше было. покачаемся ещё. Для меня это не показатель, буду ждать, или в фармацевтику заложу, есть пару вариантов (не без риска) ;-)

У 07 талант пропадает, я ржал :lol:

[Исправлено: elektron, 21.02.2018 - 18:02]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13398
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Не употребляю , бумагу вот для заявления ищу .

Цитата:
гость:
вот оно как - никаких 50 $ , возможно было на этих " качелях " процента 3 заработать , но затупил .

А ты,меньше - тупи.Мог бы и на 50-ке,заяву - накатать.Быстрей бы - разобрались... :lol: :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
заяву - накатать

Поглядим - посмотрим , как оно , меня более - родственник его интересует ; рискнёт погонами или нет , подсветил он его хорошо со всех сторон , один шаг с его стороны и выйдет из тени .
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Страница 742 из 742«1...740741742
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