1952/Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11064







Отправлено: - 15:47 Что касается производства образовалась не хорошая тенденция. Строится новая промзона, с новыми производствами и очень неясными бизнес-проектами. Будут вливаться сотни миллионов теньге бюджетных денег, что построить несколько тысяч квадратных метров в новые цеха. А раннее построенные производства общей площадью сотни тысяч квадратных метров, на улицах Узксоколейная, Карбышева, Авиационная влачат жалкое существование. Только мыши бегают по этим цехам. И заборы украшены объявлениями. Продам. Сдам в аренду. Кто нибудь в акимате ведет учет и контроль над работой этих горемык? Может оперативный штаб создать? Кредитами и перспективными бизнес-проектами обеспечить хозяевов?

Прочитает два моих комментария, областной аким, который периодически почитывает драконовскую страничку. За голову схватится и закричит на своих подчиненных. У вас сотни тысяч кв. метров заброшенных цехов в городе пустуют. А вы меня толкаете на строительство новых цехов!!! Тулепычу надо новый трансформаторный завод надо построить срочно!!! Где будем его размещать?