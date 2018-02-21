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Куратор темы: drakon
1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже Президента,ЛН - подменил.
Название Страны - изменил.

ничего не менял. Дословный перевод с казахского так звучит. Все давно предусмотрено. Какая досада. Ночь спать не будете. :-) :-( ;-) :lol: 8-)

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 15:04
Комментарий удален модератором.

§ Икар
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4510
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 21.02.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
завидуй молча. Соблюдай тишину. Давеча ты про Азамата упоминал. Он на тебя и не взглянет. Друг он мне теперь. Мы с ним по воскресеньям по базарам ездим. Конину отборную отбираем по договорной цене. Летом обещал на полив моей дачи поездить. Потом мы ему лычки нарастим.

Бакчан с Бахрейма (Пакистана) или проще с 5 мкр, Ты точно те батарейки в кардик вставил? ))), несет тебя не по детски уже третий день, как погляжу ))). Врорде еще не весна, для обострений рановато...... ;-) ;-) ;-) :-P :-P :-P
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Врорде еще не весна, для обострений рановато...... ;-) ;-) ;-) :-P :-P :-P
не мешай работать летучий иностранец. Видишь Дракоше помогаю, читательский рейтинг подымаю. Сейчас народ ко мне пошел. Взахлеб читают. Правда, некоторые себя до инфаркта довели. Естественный отбор и селекцию провожу. У дракоши раньше, ничего кроме польских кошаков не было на страницах.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13391
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Взахлеб читают. Правда, некоторые себя до инфаркта довели.

И сколько человек,Доктор,ты уже довёл - до инфаркта?... :-o
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день происходят концерты, гуляния, турниры, первенства, соревнования. А говорят на спорт и кульмассовую работу мало денег выделяют. Кто всем этим командует, и деньги выделяет не мерянные? Что бы показать людям. Ах как хорошо мы живем!!! Но это же сплошная акиматовская показуха. Меня интересует одно. А когда мы начнем просто работать? Cто лет не читал репортажей про работу Большевички, обувной фабрики, сапоговаляльного комбината, строек. И других производств. Статью на производственные написать тяжело. Но надо!! Только старые корреспонденты, как Моторико, Катков, Ермолович, Гений с этим справлялись. А про гулянки и спорт написать легко. Послал фотокора, кадров нащелкал, у судей копию протокола соревнований попросил. Через полчаса готова статейка. Только непонятно, кого интересуют результаты провинциальных спортсменов.

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И сколько человек,Доктор,ты уже довёл

ответ простой, как твои кукайки -не считал.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

Доктор, что случилось?

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается производства образовалась не хорошая тенденция. Строится новая промзона, с новыми производствами и очень неясными бизнес-проектами. Будут вливаться сотни миллионов теньге бюджетных денег, что построить несколько тысяч квадратных метров в новые цеха. А раннее построенные производства общей площадью сотни тысяч квадратных метров, на улицах Узксоколейная, Карбышева, Авиационная влачат жалкое существование. Только мыши бегают по этим цехам. И заборы украшены объявлениями. Продам. Сдам в аренду. Кто нибудь в акимате ведет учет и контроль над работой этих горемык? Может оперативный штаб создать? Кредитами и перспективными бизнес-проектами обеспечить хозяевов? 8-) :-o :oops: :-x
Прочитает два моих комментария, областной аким, который периодически почитывает драконовскую страничку. За голову схватится и закричит на своих подчиненных. У вас сотни тысяч кв. метров заброшенных цехов в городе пустуют. А вы меня толкаете на строительство новых цехов!!! Тулепычу надо новый трансформаторный завод надо построить срочно!!! Где будем его размещать?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13391
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Каждый день происходят концерты, гуляния,

Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
. Меня интересует одно. А когда мы начнем просто работать? Cто лет не читал репортажей про работу Большевички, обувной фабрики, сапоговаляльного комбината, строек

Доктор,меня тоже интересует,когда вы начнёте - работать?
Вот 8 марта - вы будете гулять 4 дня.
А у нас - ни одного... :lol:
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