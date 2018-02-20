Цитата: Валентин:

Нынешние кириллические буквы не просто так вынесли на цифровой ряд, их тоже можно было бы впихнуть справа при желании.

/*фейспалм*/

Куда справа?

На Enter & Shift?

Ты клавиатуру хоть раз в жизни видел, умник?

Цитата: Victor Yang:

А Мелкомягким, Яблоку и Гуглу как об этом сообщаться будет?

Это делается очень просто.

Вводится техническое требование что клавиатуры продаваемых в РК товаров должны соответствовать, и все.

Помнишь раньше не было на товарах текстовок "состав, производитель, описание" на казахском языке? В принципе не было.

А сейчас?

Поди найди на полках хоть один товар без дубляжа информации на казахском...

А как орали-то когда требование вводили... Что-де у нас будет пусто на полках, ни один производитель не будет заморачиваться переводом, отдельными этикетками для поставок в Казахстан...

И чо?

Ничего это тебе не напоминает, а?