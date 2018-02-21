NG.kz Почему многие пациенты не могут получить бесплатные лекарства, объяснили в СК "Фармация"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:20 В СК "Фармация" ответили на жалобы казахстанцев, которые не могут получить положенные им бесплатные лекарства. Многие из них обращаются к Министерству здравоохранения через социальные сети.

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