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§ NG.kz
Почему многие пациенты не могут получить бесплатные лекарства, объяснили в СК "Фармация"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СК "Фармация" ответили на жалобы казахстанцев, которые не могут получить положенные им бесплатные лекарства. Многие из них обращаются к Министерству здравоохранения через социальные сети.
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гость
Re: Почему многие пациенты не могут получить бесплатные...




Отправлено: 21.02.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"объяснить и я могу, я понять не могу..." :-)
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