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§ NG.kz
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте Акорды. Отметим, что в новом варианте появились диакритические знаки - акуты.
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§ Валентин
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7291
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Заметь: qwerty используют ВСЕ языки, основанные на латинице. Не думаю, что она эргономична для всех этих языков


Да она даже для английского не эргономична, а используют потому что просто привыкли.
Нет бы взять да срочно везде поменять!!!

Чтобы было нормально - нужно спецбуквы размещать на цифровой клавиатуре, как у всех, чтобы был равномерный доступ для обеих рук.

Но картинка выше это просто концепт набросанный от руки как пришлось, чего уж.
Профайл

Бывалый
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 21.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Янг вроде не в Китае живет, твая этого не понимает?))

Ну и не в России же, чтобы искать в русском языке нецензурные слова, похожие на казахские слова, буде те написаны на латинице...
Какая разница на что из другого языка похожи слова казахского или русского языка?
Откуда ты знаешь что какое-нибудь безобидное и обыденное слово русского языка не созвучно слову, означающему что-то очень-очень нехорошее или ругательное в каком-то другом языке?

Бывалый
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 21.02.18 - 15:03
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 21.02.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нынешние кириллические буквы не просто так вынесли на цифровой ряд, их тоже можно было бы впихнуть справа при желании.

/*фейспалм*/
Куда справа?
На Enter & Shift?
Ты клавиатуру хоть раз в жизни видел, умник?
Цитата:
Victor Yang:
А Мелкомягким, Яблоку и Гуглу как об этом сообщаться будет?

Это делается очень просто.
Вводится техническое требование что клавиатуры продаваемых в РК товаров должны соответствовать, и все.
Помнишь раньше не было на товарах текстовок "состав, производитель, описание" на казахском языке? В принципе не было.
А сейчас?
Поди найди на полках хоть один товар без дубляжа информации на казахском...
А как орали-то когда требование вводили... Что-де у нас будет пусто на полках, ни один производитель не будет заморачиваться переводом, отдельными этикетками для поставок в Казахстан...
И чо?
Ничего это тебе не напоминает, а?

§ Икар
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4510
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 21.02.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Чтобы было нормально - нужно спецбуквы размещать на цифровой клавиатуре, как у всех, чтобы был равномерный доступ для обеих рук.

Но картинка выше это просто концепт набросанный от руки как пришлось, чего уж.

Скоро два сенсора к голове подключат и силой мысли будете слова набирать, цифровизация же )))) ;-) ;-) ;-)
Профайл

Бывалый
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 21.02.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И да, русская раскладка - ну не подходит для казахского в любом случае, если рассматривать частотность использования букв.

А уж как она подходит для адыгейского ))))))
https :// lurkmore.so/images/4/4e/Adygygy.jpg
Но когда цивилизаторов волновали проблемы цивилизуемых? )))))))))))

1952/Доктор СИЗО
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 21.02.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Скоро два сенсора к голове подключат и силой мысли будете слова набирать, цифровизация же )))) ;-) ;-) ;-)

маладец. Лишь бы ляпнуть, все равно напечатают. Лишь бы в нужную стррую ляпать!! А о людях, которые будут читать твой бред, подумал?

Гость
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев




Отправлено: 21.02.18 - 15:37
Комментарий проходит проверку.
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