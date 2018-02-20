|Цитата:
Валентин:
Нынешние кириллические буквы не просто так вынесли на цифровой ряд, их тоже можно было бы впихнуть справа при желании.
/*фейспалм*/
Куда справа?
На Enter & Shift?
Ты клавиатуру хоть раз в жизни видел, умник?
Цитата:
Victor Yang:
А Мелкомягким, Яблоку и Гуглу как об этом сообщаться будет?
Это делается очень просто.
Вводится техническое требование что клавиатуры продаваемых в РК товаров должны соответствовать, и все.
Помнишь раньше не было на товарах текстовок "состав, производитель, описание" на казахском языке? В принципе не было.
А сейчас?
Поди найди на полках хоть один товар без дубляжа информации на казахском...
А как орали-то когда требование вводили... Что-де у нас будет пусто на полках, ни один производитель не будет заморачиваться переводом, отдельными этикетками для поставок в Казахстан...
И чо?
Ничего это тебе не напоминает, а?