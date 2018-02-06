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≡ Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет увидеть в прямом эфире "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет увидеть в прямом эфире "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31556
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетные встречи акимов городов и районов с населением длятся в Костанайской области с 29 января. "НГ" старается транслировать эти встречи с жителями в прямом эфире.
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ПсихТеатр
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А в курсе ваша родня из златоуса как вы к их родине и людям которые там проживают , как вы их" любите"?
Ваша знакомая учительница из рязани , вкурсе как вы их ненавидите.

Ира
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем здесь Златоуст, я, конечно, в недоумении. Но мы, однозначно, в ожиданиЙ твойго разоблачайшего репортажа. Если случится сенсациЙ, шли сюды. Ждёмс!

шанхай уральский
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Одно слово Юджина стоит доброго десятка слов каких-то непонятных серых троллей, которые даже не регистрируются на форуме, при этом громко размышляя о чужой трусости... Думаю львиная доля адекватных форумчан согласится со мной...

хех, долго думало что сказать
. нурлыкунское создание?

§ 112
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9530
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Скоро у меня будет селфи с Златоуста ! Там

Переехала в Россию?
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§ Dron
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.02.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Что то вы так хмуро и удручённо выходили из зала,что то мне даже вас жалко стало.Не копайте другому яму! Скоро у меня будет селфи с Златоуста ! Там есть один объект, роддом, и в который входишь, раздвинув руками бурьян.Не поверишь!!!


:lol: :lol: :lol:
От куда я выходил? Из какого зала? Сударыня, вы о чем вообще, что за бред. Да я на эту встречу в жизни бы не пошел.
Реально, сижу сейчас ржу и успокоиться не могу. Что твориться у этой женщины в голове?
При чем здесь вообще Златоуст? Но селфи давай, заинтриговала! :-)
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§ Dron
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.02.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

К стати, зашел сейчас на форум через смартфон и естественно немного увеличил экран и некоторая часть страницы скрылась. И вот что я увидел в твоем нике Народный конТРОЛЬ
Теперь все ясно с тобой
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§ yudjin
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Скоро у меня будет селфи с Златоуста !

давай вчкушка: чемодан, вокзал, златоуст!
надеюсь, назад дороги не будет
селфи гришь... и мы увидим твою...
или ты даже не понимаешь значения слова "селфи"?


Цитата:
Народный контроль:
Все всем довольны! Бурные аплодисменты за работу акиму звучали!

ну ну.... аж уши закладывало.....фантазерка ты наша

ну ка ткни пальцем хде ты:

дрыхнешь поди как вон те пару тёток, а может на сайте нг лазишь

а может ты ухмылялась когда старики выступали?
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§ drakon
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Переехала в Россию?

Так это когда то Златоуст был совхоз,
кажется в Урицком районе.
Кто её в Россию - пустит?... :lol: :-o
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§ elektron
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 918
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Что то вы так хмуро и удручённо выходили из зала,что то мне даже вас жалко стало.Не копайте другому яму! Скоро у меня будет селфи с Златоуста ! Там есть один объект, роддом, и в который входишь, раздвинув руками бурьян.Не поверишь!!!


Ну и где фото то? ;-)
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§ elektron
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 918
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё и эти не забудьте плиз:
Цитата:
Народный контроль:
Сегодня свекровь приехала от туда,как всегда в восторге от нашей чистоты на улицах и порядка в городе нашем. В феврале поеду туда сделаю фотки с центральных улиц с больниц,поликлиник,школ. Результаты фото конкурс городов по санитарному состоянию городов Златоуста Троицка и Костаная будут в соцсетях

;-)
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