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§ NG.kz
Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31556
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весело, сытно, жарко! Так в третий раз прошел праздник Масленицы в моём дворе. И по сравнению с прошлыми гуляньями, собрал детвору не только своего, но и окрестных домов.
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362
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Юджин БРАВО!!! Вот это настоящий праздник . Лайк 500 раз . МОЛОДЧИНА!

молодцы! вот так в своих диаспорах, надо отмечать свой национальные праздники, что бы в дали от родины не забыть традиции и обычай своего народа, наш народ всегда поддержит такие начинания и поддерживает проявление многообразия культур и всячески поощряет это.

неравнодушная
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 19:42
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
молодцы! вот так в своих диаспорах, надо отмечать свой национальные праздники, что бы в дали от родины не забыть традиции и обычай своего народа, наш народ всегда поддержит такие начинания и

Обидные слова для Юджина тут ты сказал . В последнюю очередь он ощущает себя диаспорой или чужой народностью . Себя он ассоциирует главной и центральной фигурой в этом провинциальном городишке . Любые изменения и нововведения он требует согласования с ним , а ты ему про "в дали от Родины его " и о "чисто его традициях" .

ордынец
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:

Цитата:
Хохол:

очередные два ... типо сила.

654
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
что бы в дали от родины не забыть традиции и обычай своего народа,


скоро будешь вдали от родины бешпармачить в златоусте.
не забывай там традиции и обычии.
и водки много не пей.

трст
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 20:34
Комментарий удален модератором.

хабар
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 20:50
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 20:52
Комментарий удален модератором.

362
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 21:07
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
очередные два ... типо сила.

А конкретно возразить по существу тямы не хватает ? Так и будем бегать по пятам с неудовлетворённым видом и с непонятными претензиями ?

365
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 21:38
Комментарий удален модератором.

Самат
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 20.02.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пахнет свежими блинами,
Важно самовар гудит,
Семимильными шагами
Масленица к нам спешит.

Закружимся в хороводе,
Пригласим друзей к костру,
Зиму лютую проводим —
Встретим теплую весну!

Пусть же солнышко сияет,
Ликовал чтоб стар и млад.
Пусть друг друга поздравляют
Все, кто Масленице рад!
Поздравляю! Русскую диаспору с масленицей, масленица құтты болсын!!!

§ yudjin
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.02.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о как у соньки вчкбаевой желчь то кипит.. она то только за бюджетные деньги, причем региона российского может праздники отмечать... за свои-то , тем более для других её жаба задушит потратиться.

Цитата:
362:
вот так в своих диаспорах, надо отмечать свой национальные праздники, что бы в дали от родины не забыть традиции и обычай своего народа, наш народ всегда

сама ты вчкушка диаспора, причем понаехавшая не весь откуда...ты когда там в златоуст то собиралась? обещала порадовать нас фоторепортажем... или как обычно в кусты ?
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§ elektron
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 918
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самат:

Присоединюсь, только с диаспорой перебор ;-)
Хочется верить, что так и есть! Цитата:
"Только в Казахстане от казаха на Пасху можно получить смс-ку: "Салем Катерина, Христос воскрес!" и на Наурыз от русского: "Привет, мейрамы кутты болсын!" На Рождество варить бесбармак, а казахи красят яйца как русские, потому что дети просят. Да здравствуют Сплоченность и Мир в нашей Великой стране, у нас нет понятия Нация, в каждом из нас живёт Доброта!❤✌" :lol:
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