Цитата: 362:

молодцы! вот так в своих диаспорах, надо отмечать свой национальные праздники, что бы в дали от родины не забыть традиции и обычай своего народа, наш народ всегда поддержит такие начинания и

Обидные слова для Юджина тут ты сказал . В последнюю очередь он ощущает себя диаспорой или чужой народностью . Себя он ассоциирует главной и центральной фигурой в этом провинциальном городишке . Любые изменения и нововведения он требует согласования с ним , а ты ему про "в дали от Родины его " и о "чисто его традициях" .