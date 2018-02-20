ТАНОМИ Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в... #1







Отправлено: - 19:27 Цитата:"...водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина в открытой емкости произошел пожар, - сообщил министр."



Какой ужас, сами, оказывается, водители! Думалось, что замёрзшие пассажиры. Шоферов что, основам техники безопасности не учат? "Согрели", называется... Сами, однако, выжили