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§ NG.kz
Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в Актюбинской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31556
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава МВД Калмуханбет Касымов предложил наделить сотрудников Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию правом остановки автобусов для проверки документов и соблюдения перевозчиками требований безопасности при перевозках.
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ТАНОМИ
Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в...




Отправлено: 20.02.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина в открытой емкости произошел пожар, - сообщил министр."

Какой ужас, сами, оказывается, водители! Думалось, что замёрзшие пассажиры. Шоферов что, основам техники безопасности не учат? "Согрели", называется... Сами, однако, выжили

Автоюрист
Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в...




Отправлено: 20.02.18 - 21:22
Комментарий удален модератором.

§ karik
Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 20.02.18 - 22:25
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9530
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.02.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуясь случаем так сказать..
Просто взятки станут ярче
Просто просто все мы подросли..
Профайл

ку
Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в...




Отправлено: 21.02.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
расходы на проверки, лягут на пассажиров
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