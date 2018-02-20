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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
фатью от моего внука.

который пишет под ником " форумчанин " .

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати господин Хохол. Когда по телевизору увидел сообщение. Что некий ужратый водитель на Тазике в окрестностях Борового, скрываясь от погони. Выбросил на ходу свой кошелек с деньгами. Расчет был коварный и простой. Пока они останавливаются, и пересчитывают денежки. Нарушитель уходит от погони. Сразу подумал на тебя Хохол.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Сразу подумал на тебя Хохол.

Доктор,верни деньги Хохлу,кошелёк он-нашёл... :lol:
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ujcnm
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Кажется, я начинаю прозревать

Однако , Der stößigen Kuh gibt Gott keine Hörner .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Пока они останавливаются, и пересчитывают денежки.

Доктор,это ты с родственником,хохла -гоняли?
Мог бы ты - пересчитывать,а родственник,гнать.
Или он тебе деньги - не доверяет?... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ujcnm:
Однако , Der stößigen Kuh gibt Gott keine Hörner .

Бодливой корове,Бог - рогов не дал...
Это перевод... :lol:
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Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Что некий ужратый водитель на Тазике

Ну зачем же , Уважаемый Доктор Сизо , раскидываться такими эпитетами . Я например , проживающий и родившийся в Азии , ни когда бы не опустился бы до таких нехороших слов , а Вам члену партии и седому аксакалу (с искусственным кардиостимулятором) вообще это неприемлемо . Может быть на Вас так Пакистан повлиял и бурная советская молодость , но для пожилого и всеми уважаемого человека такой жаргон с пренебрежением выглядит как беседа необразованного , недалёкого в своих суждениях человека , который вчера откинулся .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
, который вчера откинулся .

15 лет в КарЛаге - бесследно не проходят...
:-o :-o
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Маразматик
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так подведём итог дня! Начали с тараканов, закончили безрогой коровой!
Уже не плохо, прогресс :lol:
Доктор берегите себя, мир природы ещё не до конца изучен. :lol: 8-) :-P

Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
15 лет в КарЛаге - бесследно не проходят...

А я , Дракоша , всё таки надеюсь , что всякие КарЛаги и другие нехорошие места , не повлияли на моего друга , всеми Уважаемого Доктора Сизо , Бакчана-ага , и в душе он (глубоко-глубоко) остаётся тем же справедливым и хорошим человеком , который в трудную и тяжёлую минуту не задумываясь придёт на помощь своим друзьям ( то есть нам , Дракону , Хохлу , Марику и другим его друзьям форумчанам) .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
для пожилого и всеми уважаемого человека

Да это не он , настоящий до такого не опустится , внуков - арабов приплетать каких то с пальцами .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
придёт на помощь своим друзьям

Цитата:
Хохол:
Марику

Особенно , все мы тут знаем эту историю .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
который вчера откинулся .
за зек он бывший
за зек он бывший

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 00:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.02.18 - 01:35
Комментарий проходит проверку.
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