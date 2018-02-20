Хохол Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11017







Отправлено: - 22:35 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

Что некий ужратый водитель на Тазике

Ну зачем же , Уважаемый Доктор Сизо , раскидываться такими эпитетами . Я например , проживающий и родившийся в Азии , ни когда бы не опустился бы до таких нехороших слов , а Вам члену партии и седому аксакалу (с искусственным кардиостимулятором) вообще это неприемлемо . Может быть на Вас так Пакистан повлиял и бурная советская молодость , но для пожилого и всеми уважаемого человека такой жаргон с пренебрежением выглядит как беседа необразованного , недалёкого в своих суждениях человека , который вчера откинулся .