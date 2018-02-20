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≡ Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31556
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте Акорды. Отметим, что в новом варианте появились диакритические знаки - акуты.
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Читатель 1
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буква "Ц" на фото в #62....(найди и получи приз). А вообще, фото знатное))) (вспомнилась фраза: "смешалось всё...кони, люди...")

§ yudjin
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.02.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аслан:
присутствующие критики имеют докторскую степень по филологии

Цитата:
Аслан:
Как программист я считаю, ч

ой бай, програмист-филолог, а ты чем отличаешься от Цитата:
Аслан:
тренер по фитнесу/первокурсница/водитель/инженер/пятиклассник
?
Они также имеют дело с алфавитом как и ты и могут сказать своё мнение

Цитата:
Аслан:
В проект вовлечены ведущие специалисты Республики; ведутся аргументированные дискуссии среди представителей филологической общественности.

курам на смех ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ подняли предыдущие ДВА якобы готовых варианта от этих ведущих спесиалистов, которые подсовывали президенту алфавит, один из которых он уже даже подписал как окончательный. Да и этот возможно претерпит изменения как заявил в новостях ктк один из разработчиков.
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§ Медный
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1775
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.02.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Тут ведь главное что - всё очень просто, доступно, никаких новых клавиатур, никаких настроек.
Просто взял, и начал пользоваться!

:lol: :lol: можно сказать до слёз
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§ Валентин
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7286
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
где там твое имя Брат?


Не примазывайся, какой ты мне брат?!
Сиди да обтекай дальше.

Кстати, я вот тут всем нам нашёл памятку, как пользоваться новой латиницей!

Например, чтобы набрать Ó набирайте Alt + 0211

http://www.mvdmoosdijk.nl/Misc/Altcodes/Alt-codes_for_characters.htm

Не благодарите!
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§ Медный
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1775
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.02.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Например, чтобы набрать Ó набирайте Alt + 0211

это определённо "ускоряет" набор :-)
но мне понравился больше вариант с вставкой через "символы", так ещё "быстрее" и кошернее

[Исправлено: Медный, 20.02.2018 - 23:35]
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Гость
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев




Отправлено: 21.02.18 - 00:52
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