yudjin Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил... #76





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5113

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:00 Цитата: Аслан:

присутствующие критики имеют докторскую степень по филологии

Цитата: Аслан:

Как программист я считаю, ч

ой бай, програмист-филолог, а ты чем отличаешься от Цитата: Аслан:

тренер по фитнесу/первокурсница/водитель/инженер/пятиклассник ?

Они также имеют дело с алфавитом как и ты и могут сказать своё мнение



Цитата: Аслан:

В проект вовлечены ведущие специалисты Республики; ведутся аргументированные дискуссии среди представителей филологической общественности.

курам на смех ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ подняли предыдущие ДВА якобы готовых варианта от этих ведущих спесиалистов, которые подсовывали президенту алфавит, один из которых он уже даже подписал как окончательный. Да и этот возможно претерпит изменения как заявил в новостях ктк один из разработчиков.